Nonostante la primavera sia vicinissima non è possibile abbandonare del tutto il soprabito per ripararsi dagli ultimi freddi di stagione. Cosa indossare quando il cappotto diventa pesante ed eccessivo e non ci sono le temperature giuste per uscire solo con un maglione?

Ricorre l’urgenza di trovare un soprabito, anche in peluche o pelliccia sintetica, che sappia valorizzare gonne e pantaloni, esprimendo il massimo dello stile.

Fortunatamente, il capo del momento promette di soddisfare tutte queste esigenze, a patto di puntare sui modelli giusti e abbinarlo nel modo corretto. Le donne più adulte non devono temere, si tratta di un indumento che valorizza anche età meno giovani, da avere in armadio o nel guardaroba.

Perché investire sulla qualità e su tessuti, materiale e colori giusti

Molto spesso, il costo di un indumento dipende da una serie di fattori, quali lavorazioni, decorazioni e utilizzo di certi tessuti invece che altri.

Quando valutiamo l’acquisto di qualunque capo d’abbigliamento, impariamo a considerare i tessuti e i materiali di lavorazione. Le donne che amano il vintage e il fascino del retrò possono pensare alle fibre naturali. Il cotone, la lana, il cashmere o il lino aiutano ad acquistare una certa raffinatezza ed eleganza non indifferenti.

Ma anche il taglio riveste una certa importanza in base alla forma del proprio fisico. Potrebbe trattarsi tanto di un modello stretto in vita che sagoma la figura come il rendigote, che di qualcosa che cade più morbido.

Meglio scegliere un modello oversize solo se la corporatura appare abbastanza esile. Per fisici più tondi basta puntare su modelli stretch e cropped, ovvero tagliati appena sotto i fianchi.

Non piumino e cappotto, il capospalla richiestissimo al momento è questo capo di jeans o pelle che tutte stanno scegliendo

Il soprabito del momento è lo smanicato, ma in alcune sue vesti particolarissime. Si tratta di modelli in pelle o in jeans, anche nella sua versione denim nera. Ma può trattarsi anche di modelli più leggeri, simili a giacche senza maniche e lunghi fino al polpaccio.

Insomma, non piumino e cappotto, il capospalla richiestissimo nella primavera 2022 è lo smanicato in questi suoi modelli di tendenza. Il Brand H&M, ad esempio, ne propone alcuni modelli al prezzo di soli 29,99 euro o 39,99 con tessuto in poliestere riciclato.

E, poi, siti come Zalando o Brand come Mango e Shein che ne propongono altri anche sotto i 20 euro. Tra i colori migliori il cammello, la fantasia a quadri o la pelle nera.

