Panico! I mercati azionari europei continuano a scendere e a mostrare forte debolezza, mentre Wall Street continua a reggere gli urti di brevissimo e a contenere i ribassi. Chi ha ragione? Difficile da capire in un contesto come quello attuale, dove non contano più i fondamentali, quanto le notizie che arrivano dall’Ucraina.

C’è da ricordare che questa correzione è iniziata intorno al 25 gennaio per altri motivi. Ovvero perché si iniziava a scontare alcuni rialzi dei tassi di interesse nei prossimi mesi, in seguito alla salita dell’inflazione delle settimane precedenti.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 3 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

33.794,67

Nasdaq C.

13.526,56

S&P 500

4.363,50.

Wall Street continua a reggere gli urti e a mantenere il trend di brevissimo al rialzo

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 33.379. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.096.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.778. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.697.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.322. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.386.

I listini per il brevissimo sono contrastati e oggi potrebbe essere il giorno che potrebbe allineare le tendenze fra di essi. Siamo all’inzio di un movimento direzionale? In che verso? Le tendenze settimanali sono al ribasso e quindi le probabilità sono per una continuazione della crisi. Vedremo poi cosa accadrà.

Posizione di trading multidays in corso

Short sul Nasdaq dal 2 marzo. Flat sugli altri due listini analizzati.

Per Google il ribasso non è ancora finito. Dove è diretta?

Il titolo (NASDAQ:GOOGL) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 2.677,99 in ribasso dello 0,50% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2.490 e il massimo a 3.030,93.

La strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale superiore a 2.706 i prezzi potrebbero continuare a scendere in poco tempo verso l’area di 2.490 e poi 2.193.

