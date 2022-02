Con l’arrivo delle 2 stagioni più calde cresce la voglia d’indossare capi leggeri e comodi, anche al posto del cappotto. La giacca di jeans è sicuramente fra questi, specie nella sua versione denim scura. Si tratta di un capo che vale oro per la realizzazione di un numero incredibile di outfit per diverse occasioni. Da una passeggiata in città a un’uscita fuori con amici e, persino, per serate importanti, la giacca nera di jeans è il massimo della versatilità.

Ecco, quindi, una selezione dei migliori abbinamenti che la vedono protagonista e perché vale la pena rispolverare subito questo capo dall’armadio.

Come ottenere il massimo dello stile e della comodità da questo capo

La prima proposta è un look comodo e total black, perfetto per i vari impegni di vita quotidiana. Si tratta di abbinare la giacca nera di jeans a una T-shirt nera, a pantaloni stretch aderenti e stivaletto anfibio o Dr Martens. Per rendere più giovanile questo look le ragazze possono optare per calzettoni a vista sportivi. Le donne più adulte, invece, possono dare un tocco di colore con questi gioielli del momento.

La seconda proposta è un look spezzato, in cui la giacca denim nera è accostata a jeans aderente chiaro, una camicia bianca e sneakers telate. Se in primavera abbiniamo la giacca di jeans nera in questo modo il rischio di sbagliare proprio non esiste.

Oppure, basterà portare sotto una felpa di una tinta forte, come il rosso ciclamino o il lilla. L’importante è far fuoriuscire dalla giacca l’eventuale cappuccio, per evitare il fastidioso effetto rigonfiamento sulle spalle.

Se in primavera abbiniamo la giacca di jeans nera a questi pantaloni e gonne per valorizzare ogni forma di corpo è impossibile fallire

Una possibile proposta più femminile e romantica è quella con la gonna o il vestito. In questo caso entrambi dovrebbero essere in fantasia a righe, bianca e nera. Si tratta di un look tipicamente parigino, specie se abbinato a dei mocassini bassi e un bellissimo rossetto rosso deciso.

Per serate d’occasione la giacca nera di jeans può diventare elegante e grintosa accanto a pantaloni aderenti di pelle e décolleté in vernice a punta. Con il top bisognerà osare, anche vantando uno scollo deciso ma mai eccessivo. Per la borsa, niente di meglio di questo modello trendy da prendere in prestito anche dalla nonna!

