Con l’inizio di questo mese l’arrivo della primavera è sempre più vicino e occorre pensare a un cambio di guardaroba al più presto. Ma quali sono le ultime tendenze da seguire in fatto di moda primaverile 2022? Scegliere con cura i capi da acquistare può rappresentare un investimento davvero profittevole, specialmente se questi sono adatti anche per i prossimi mesi.

Inoltre, il look giusto può migliore incredibilmente le forme del proprio corpo e rimediare a qualche inutile insicurezza. Per esempio, indossare la camicia nei pantaloni nel modo giusto può migliorare il fisico, ma anche valorizzare il corpo.

Ecco una selezione di borse, cinture e indumenti di cui sarà impossibile fare a meno per i mesi a venire.

Uno sguardo ai dettagli immancabili dell’outfit

Iniziamo la rassegna alle ultime tendenze di stagione con le borse. Tra i modelli irrinunciabili è possibile trovare, innanzitutto, la borsa di rafia con manico in pelle e fibbia dorata. Lo stile a metà tra il safari e l’etnico, proprio come il modello con rafia sfrangiata. In quest’ultimo caso si tratta di una borsa interamente coperta di frange in rafia dall’aspetto esotico super di tendenza. L’abbinamento è con foulard-turbanti e sandali di cuoio.

Altra calzatura del momento è anche il sandalo lace up di nappa con suola di corda. Il Brand MaxMara, ad esempio, ne propone un modello color écru al prezzo di 290 euro. Ritornano pure le friulane con frangia in alcantara, come quelle proposte dal Brand Allagiulia al prezzo di 148 euro.

Riguardo agli accessori, vanno molto di moda orecchini di legno, visiere di paglia, cinture intrecciate e gioielli vistosissimi.

Allora a marzo indossiamo queste scarpe e accessori fenomenali per la mezza stagione più questi 3 look di tendenza nel 2022

Una recente tendenza porta al massimo splendore il look total white. La parola d’ordine è “candido”, proprio come il look che è possibile creare abbinando solo elementi bianchi nell’outfit. Dalla giacca, al soprabito, fino a occhiali da sole e borse.

Anche lo stile etnico torna di moda, facendo felici tutte le donne dall’animo ribelle e hippie. Via libera a colori, fantasie etniche e lavorazioni crochet.

Per le romantiche, le fantasie floreali sono la vera ricchezza del momento. Quindi, scegliamo abiti in tinte tenui e romantiche e ricoperti di fiori, come borse, cerchietti e scarpe.

Se a marzo indossiamo queste scarpe e accessori fenomenali del momento, sarà davvero impossibile sbagliare anche solo un look.

Lettura consigliata

In primavera abbiniamo la giacca di jeans nera a questi pantaloni e gonne per valorizzare ogni forma di corpo