La guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina rischia di spingere le bollette dell’energia alle stelle per molti mesi. Chi vuole evitare salassi imprevisti può cercare di utilizzare gli elettrodomestici nel modo più efficiente possibile. In alcuni casi può anche farne un uso parsimonioso e magari utilizzarli meno frequentemente. Eppure c’è una soluzione che pochi conoscono e che permette si risparmiare su luce e gas non tanto sul lato del consumo ma sul lato dell’acquisto di energia. Scopriamo come funziona.

Già prima dello scoppio del conflitto i media ci avvertivano che quest’anno sarebbe stato terribile per i costi dell’energia. Secondo molte associazioni dei consumatori gli incrementi dei prezzi delle materie prime dell’energia sarebbero potuti costare anche oltre 1.000 euro all’anno a famiglia. Questi calcoli sono stati fatti prima che il petrolio schizzasse oltre i 100 dollari al barile e il prezzo del gas naturale si impennasse. Oggi le stesse associazioni stanno rivendendo al rialzo questi calcoli.

La soluzione che pochissimi conoscono per abbassare le bollette acquistando luce e gas in questo modo

Come può difendersi una famiglia da questi rincari? Certamente una soluzione sta nell’uso più efficiente degli elettrodomestici. Più difficile diventa limitare l’uso di gas e luce in casa per evitare bollette alle stelle. D’accordo lo spreco ma non si può stare al buio quando occorre la luce e il riscaldamento si può abbassare ma non spegnere.

Sarebbe come limitare l’uso dell’auto perché la benzina sale. Piuttosto si può utilizzarla solamente quando è indispensabile e soprattutto l’automobilista può fare rifornimento alle pompe dove il carburante costa meno.

Le famiglie hanno un’efficace soluzione per pagare meno luce e gas. La soluzione che pochissimi conoscono sono i gruppi d’acquisto. Un gruppo d’acquisto è un insieme di consumatori che compra della merce all’ingrosso direttamente dal produttore. Questa soluzione permette ad una famiglia di acquistare anche luce e gas a prezzi ridotti. Un gruppo d’acquisto d’energia riesce a spuntare un prezzo più basso dal produttore grazie alla maggiore quantità di energia acquistata. Più numeroso è il gruppo d’acquisto, più alta sarà la richiesta e più forte sarà il potere contrattuale per avere dei vantaggi.

Come si aderisce a un gruppo di acquisto? Una famiglia può verificare sul web se vicino sono presenti punti di affiliazione per gruppi di acquisto. In genere le amministrazioni locali, come i Comuni, organizzano i gruppi di acquisto insieme ad associazioni di consumatori, o gruppi spontanei di famiglie.

Come trovare un gruppo d’acquisto

L’ARERA, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in base alla legge n. 124/2017, ha indicato dei criteri guida. Un gruppo di acquisto dell’energia può aderire volontariamente a queste linee guida. Sul sito dell’ARERA si trova l’elenco di quelli accreditati presso l’Autorità stessa.

Questi sono solo quelli che in Italia aderiscono ai criteri stabiliti dell’ARERA, ma nel nostro Paese i gruppi d’acquisto sono numerosissimi. Per il consumatore sarà facile trovare quello più vicino grazie a una ricerca sul web.

