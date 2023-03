Non perde pelo e vive bene in appartamento: è il cane di Bianca Atzei la razza più amata del momento!

I cani sono amici incredibili e fedeli compagni di vita. Se stai cercando un nuovo o un primo cucciolo, possiamo darti qualche dritta su quale scegliere. Ti consiglieremo un esemplare che potrebbe far al tuo caso se hai spazi ristretti e sei alle prime armi. Anche la celebre cantante Bianca Atzei ce l’ha e se ne vanta apertamente sui social. Ecco di quale razza parliamo e qualche curiosità sul pupillo della star milanese.

C’è poco da fare, i vip lanciano le mode e influenzano le nostre scelte. Ma a volte non si tratta di abiti o strane parlate, bensì di animali. Sono tante le star che si fanno immortalare in compagnia del loro amico peloso. Tra queste c’è anche Bianca Atzei, che si esibisce davanti a migliaia di appassionati di musica sui palcoscenici di tutta Italia. Ebbene, sembra che la vera star in casa non sia tanto lei, quanto la sua cagnolina. Si chiama Mela, ed è un dolcissimo e sorprendente Spitz di Pomerania. Una razza molto gettonata, soprattutto perché non perde pelo e vive bene in appartamento.

Famoso sui social

Bianca Atzei è conosciuta sia per le doti canore che per aver partecipato a programmi come l’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show. Quello che ignori, forse, è che il suo cagnolino ha la stessa fama della padrona. Dopo aver aperto un profilo su Instagram dedicatogli, la Atzei ha osservato con piacere il numero di follower crescere a un ritmo incredibile. Attualmente sulla pagina di Mela se ne conterebbero più di 7 mila!

L’artista 36enne ha potuto abbracciare per la prima volta il piccolo Pomerania dopo l’infelice dipartita del cagnolino precedente, Mia. Per fortuna, ci ha pensato proprio il nuovo cucciolo a tirarle su il morale. E col suo musetto affettuoso e il pelo color miele non c’è dubbio che farà colpo su chiunque avrà il piacere d’incontrarlo!

Tra le sue qualità non perde pelo e vive bene in appartamento

La annoveriamo tra le razze perfette come primo cane e ideali per tenere compagnia in casa. Lo Spitz di Pomerania è un pelosetto di piccola taglia, non più alto di 22 cm e dal peso medio di 2 kg. Il suo pelo folto gli dona un aspetto a palla e lo rende simile a una volpe in miniatura. Ha un carattere vivace, ma è di natura gentile e coccolone.

Nel quotidiano ama stare in movimento, anche se non necessariamente per lunghi tratti. Una breve passeggiata nei dintorni basterà per permettergli di sgranchirsi le zampe. Se hai un giardino puoi anche permettergli di sfogarsi correndo sul prato. Non scordarti di curare il pelo, soprattutto in fase di crescita. Successivamente basterà pettinarlo un paio di volte a settimana e accorciarlo occasionalmente intorno ai piedini.