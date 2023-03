Le pizze con meno calorie per mantenere una linea perfetta come fa Chiara Ferragni-proiezionidiborsa.it

La pizza è uno degli alimenti più amati al Mondo. Solitamente si concede come sgarro del fine settimana, e dopo aver rispettato la dieta tutti i giorni ci può stare. C’è chi però nonostante questo va alla ricerca della pizza con meno calorie, in modo da rientrare nei limiti giornalieri e “non sforare di troppo”. Per questo motivo oggi andiamo a conoscere le pizze consigliate a dieta senza troppi sensi di colpa. È bene precisare che se abbiamo voglia di una pizza più calorica dobbiamo consumarla lo stesso, l’importante è stare bene con il proprio corpo.

Quali farine si possono scegliere

Se andiamo in una pizzeria che ha più varietà di farine, quelle più indicate anche a dieta sono:

integrale;

ai cereali;

a basso contenuto calorico.

Questo è un importante scelta da fare, in quanto andrà ad inficiare molto sulle calorie finali della pizze. Inoltre bisogna considerare la presenza del lievito, che può dare sensazioni di gonfiore e pesantezza.

Le pizze con meno calorie per mantenere una linea perfetta e cosa abbinarci

Dunque abbiamo compreso quali sono le farine più indicate. Ma il gusto con meno calorie quale sarebbe? Nella pizza c’è la mozzarella. La mozzarella rientra nella categoria di formaggi grassi. È anche vero però che dipende sempre dalle quantità che si utilizzano. Non sarà un po’ di mozzarella sulla pizza a sbilanciare il peso e a farci riprendere i kg persi. Bisogna però considerarla nel calcolo delle calorie. In realtà esistono anche alcune mozzarelle a basso contenuto di grassi, però bisognerebbe portarla da casa oppure chiedere se è presente in pizzeria (cosa un po’ difficile).

Calorie e pizze

Dunque parliamo di calorie, in modo da comprendere meglio quali sono le pizze indicate a dieta. Tra le prime c’è la classica regina margherita. Semplicemente condita con pomodoro e mozzarella. Una pizza margherita da 100 grammi generalmente si aggira intorno alle 270 kcal. Con qualche piccola caloria in più possiamo però scegliere la vegetariana, ricca di verdure grigliate e in questo caso senza pomodoro. Dovrebbe avere all’incirca 300 kcal. Anche la marinara è consigliata a dieta. Infatti è una semplice focaccia con un po’ di pomodoro e aglio. Se si digerisce con difficoltà magari è meglio evitarla per la presenza di aglio. Tra le pizze che possiamo scegliere nel menù c’è anche la possibilità di consumare quando si è a dieta quella con la bresaola. Difatti questo salume è molto consigliato quando si è a dieta, soprattutto per la sua ricca presenza di proteine.

Cosa abbinarci

Ovviamente bisogna anche considerare cosa si beve o si consuma come antipasto. Tra le patatine fritte e quelle al forno la preferenza ricade sulle seconde, in quanto non sono fritte e hanno meno calorie. Per quanto riguarda invece le bevande è preferibile consumare coca-cola zero oppure un calice di vino. Anche la birra va bene ma potrebbe gonfiare troppo. Ed ecco quali sarebbero le pizze con meno calorie da poter mangiare tranquillamente anche quando si è a dieta. Anche la fashion blogger Chiara Ferragni, nonostante la sua linea invidiabile, si permette una pizza il fine settimana. È la giusta ricompensa dopo una settimana stressante.