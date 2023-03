Ecco come fa il bucato Ilary Blasi: asciugamani e biancheria morbidi e profumati

Anche se il matrimonio con Francesco Totti è finito e gli sponsor hanno cambiato le frasi della pubblicità, le sue abitudini rimangono invariate. Regina della casa, la show girl amerebbe rinunciare a colf e aiuti vari. Alcuni suoi consigli sono imperdibili.

Raggiante in canottiera e gonnellino, Ilary Blasi si appresta a fare le pulizie domestiche. Non ci sarebbe bisogno, potrebbe per farsi aiutare da una o più colf. Non è una questione di soldi. La Blasi ama occuparsi della sua casa, ama farlo in prima persona seguendo le sue regole. In città o al mare a Sabaudia è lei a pulire e fare il bucato. Senza perdere fascino o eleganza. E questa è la prima regola. Non è detto che se è arrivato il momento di fare le pulizie dobbiamo per forza apparire sciatti e svogliati. Lo stile prima di tutto. E la Blasi ce lo insegna.

Famiglia numerosa, lavatrice importante. Evitare il pieno carico e fare più lavatrici. Ecco come fa il bucato Ilary Blasi. 30 gradi per i suoi capi delicati e per quelli della figlia. 40 gradi per i capi dei maschietti. 60 gradi per jeans e sintetici. Ora che Totti non è più in casa la roba da lavare e diminuita ma anche la collaborazione è venuta meno. Il capitano non rimaneva con le mani in mano e si dava da fare con pulizie domestiche. E infatti tutti e due erano impegnati in spot commerciali che avevano come protagonisti dei detersivi.

Prodotti affidabili

Pubblicità sui Pods di Dash per Francesco Totti e di Lenor per Ilary Blasi. Anche da questo si intuisce come possiamo fare un bucato ideale. Ce lo insegna la star del piccolo schermo. I Pods ci permettono di avere 3 prodotti in 1 e di avere dosi già prestabilite per evitare di sbagliare. I prodotti innovativi di marchi storici come Lenor ci garantiscono freschezza e morbidezza. Soprattutto quelli legati alle Regioni italiane che sprigionano profumi tipici e ottime fragranze. La Blasi li userebbe per i suoi asciugamani, il trucco segreto con cui ottenere risultati al top.

Lenor è stata costretta a modificare i copioni dopo la rottura della coppia. Lenor ammorbidente e perle insieme, matrimonio perfetto, non è più il mood del momento. La parola matrimonio è stata sostituita da profumo e il profumo perfetto è quello della biancheria e degli asciugamani della Blasi che l’ammorbidente non lo dimentica mai.

Ecco come fa il bucato Ilary Blasi, consigli pratici

Nella scena della pubblicità Ilary Blasi gioca con il fatto che anche il marito aveva girato uno spot simile. Tu scegli il detersivo e io l’ammorbidente, diceva fingendo di parlare la telefono. La Blasi ama occuparsi della casa con prodotti delicati. E per il bucato vale la stessa regola. Non utilizza mai la candeggina per smacchiare i tessuti ingialliti. I collant vengono lavati con i capi di colore dopo essere stati riposti in un sacchetto salvabucato. Dopo averle lavate non sempre stira le camicie eleganti che ama indossare in maniera informale.

Se i maglioni un po’ sformati non sono sporchi non conviene lavarli. Molti sono convinti del contrario pensando che un infeltrimento lo riporti alle dimensioni originali. Niente di più sbagliato. Meglio stirarlo. Se il detersivo è finito, Ilary Blasi indossa la tuta e il cappellino, sale in bici e va a fare la spesa. Proprio così. Non si sognerebbe mai di fare il bucato utilizzando il sapone per i piatti. Molti sono convinti che sia ugualmente efficace ma non è così. Tutti i prodotti sono studiati per affrontare determinati tipi di sporco e unto. Fama e ricchezza non è detto debbano cambiare le abitudini. Quando si sa quel che si fa è proprio il contrario. E si finisce per diventare dei veri esperti.