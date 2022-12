Ecco quanto costa all’ora prendere lezioni di musica per noi o per i nostri figli

È uno dei propositi di inizio anno più gettonati, ma quanto costa veramente imparare uno strumento?

Non c’è dubbio che saper suonare uno strumento arricchisca immensamente la nostra vita, e anche quella delle persone che ci stanno intorno. Che si tratti della classicissima chitarra o del simpatico ukulele, fino ai raffinati pianoforte o violino, o all’eterea arpa, imparare a suonare è qualcosa da cui tutti potremmo trarre giovamento. C’è un solo problema: le lezioni di strumento costano, e spesso parecchio. Ma è davvero impossibile imparare a suonare uno strumento se abbiamo un budget limitato? Vediamo quanto costa veramente imparare uno strumento.

I prezzi variano a seconda della modalità di lezione e dello strumento

Innanzi tutto c’è da fare una distinzione: grazie alle nuove tecnologie oggi è possibile scegliere se prendere lezioni online oppure di persona. Le lezioni online sono generalmente meno costose di quelle impartite in presenza da un insegnante. C’è poi da considerare lo strumento. Lezioni di uno strumento molto comune sono generalmente meno costose, a differenza di quelle di uno strumento più raro o particolare. Ma insomma, quanto costano queste lezioni di strumento?

Ecco quanto costa all’ora prendere lezioni di chitarra, ukulele, pianoforte o violino

Alcuni strumenti vengono considerati più “semplici” di altri. Per esempio le percussioni, o l’ukulele, richiedono generalmente meno tempo rispetto alla chitarra, al pianoforte, al violino o altri strumenti. In media, un corso di tamburello o di ukulele costa intorno ai 20€ di persona, o 15€ online. Una lezione di chitarra costa generalmente 25€ di persona, o 20€ online. Per quanto riguarda il pianoforte, generalmente costa dai 30€ ai 50€, ma anche di più se il nostro insegnante è un vero maestro. Lo stesso dicasi per una lezione di violino. Ma se non abbiamo mai suonato prima, quante lezioni dovremmo prendere, e quanto ci metteremo a padroneggiare lo strumento abbastanza da saper strimpellare qualche nota?

L’ukulele si padroneggia in pochi mesi, mentre il pianoforte o il violino possono richiedere anni

Ovviamente la spesa dipende non soltanto dal tipo di strumento, e dalla preparazione dell’insegnante, ma anche da quando vedremo i frutti del nostro investimento. È infatti indubbio che per la maggior parte delle persone alcuni strumenti sono molto più semplici da padroneggiare rispetto ad altri. Se ci metteremo solo pochi mesi a imparare uno strumento a livello sufficiente, alla fine spenderemo molto meno rispetto a prendere lezioni di uno strumento che richiede anni di esercizio per arrivare anche solo a un livello intermedio. Per esempio: imparare l’ukulele può richiedere anche meno di sei mesi, mentre per il pianoforte sono necessari anche 3-4 anni, e ovviamente di più se abbiamo l’ambizione di diventare dei veri virtuosi. Tutto questo andrà a incidere sulla nostra spesa.

L’elemento più importante quando si impara uno strumento

Ecco quanto costa all’ora prendere lezioni di uno strumento, ma la nostra spesa sarà vana se getteremo la spugna prima di averlo padroneggiato a sufficienza. Manca un ingrediente fondamentale se vogliamo che il nostro investimento porti frutto: la motivazione. Per imparare davvero uno strumento, la cosa più importante è essere motivati. Prima di scegliere lo strumento per noi, dunque, chiediamoci quale sia il motivo per cui lo vogliamo imparare. Se riusciremo a rimanere concentrati su quell’obiettivo, nel giro di poco tempo avremo realizzato il nostro potenziale.