In ogni famiglia italiana ci sono delle tradizioni che quasi vanno avanti da sole. Ognuna di queste racconta della sapienza popolare e contadina che una volta permetteva a tutti di sopravvivere. Queste usanze sono spesso la soluzione a problemi comuni a cui la chimica o la moderna tecnologia non aveva ancora dato risposta.

Tuttavia, in alcuni casi queste soluzioni sono ancora ben funzionanti. Alcune cose che facciamo, come mettere il sale dietro alla porta o sotto il letto sono più che altro superstizioni. Altre, invece, assolutamente no. Infatti, non per superstizione ma molti italiani mettono il sale sul pavimento per cercare di risolvere un problema molto diffuso.

Insetti in cucina

Insetti vari e formiche possono rappresentare un vero incubo per chi vive in campagna. Anche i piccoli paesini in cui la natura è a stretto contatto con la nostra vita quotidiana spesso presentano delle simili problematiche.

In primavera, infatti, le formiche e altri vari insetti depongono le loro uova e hanno bisogno di molto cibo. Non solo, ma soprattutto per questa ragione troviamo spesso la cucina infestata di formiche e di insetti. Vediamo la classica fila indiana di formiche che si muove con ordine ma in tutte le direzioni. Non temono la parete e nemmeno gli spifferi delle finestre o delle porte. Anzi, usano qualsiasi passaggio proprio per arrivare a trovare il cibo.

Infatti, il loro olfatto è estremamente sviluppato e anche solo qualche piccola briciola a terra può richiamare perfettamente la loro attenzione.

Non per superstizione ma molti italiani mettono il sale sul pavimento per risolvere definitivamente questo problema

Ad ogni modo, se gli insetti o le formiche stanno già entrando in forze in casa nostra, c’è la soluzione del sale. Prima di usare per bene questa soluzione dobbiamo sincerarci di due cose. La prima condizione è che il sale che usiamo sia grosso e l’altra è che abbiamo ben chiaro il luogo da cui provengono le formiche. Può essere una porta o una finestra, l’importante è che lo vediamo bene. Ecco, proprio in quel punto andremo a mettere moltissimo sale grosso, in modo da impedire il passaggio.

Anche il pepe nero è efficace ma il sale lo è ancor di più. Tuttavia, se proprio non riusciamo a scoprire da dove arrivino le formiche, basta disporre il sale su tutto il loro percorso. Anche più volte al giorno, fino a quando scompariranno per sempre.

