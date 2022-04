Ci attendono almeno 3 settimane di rialzo per i mercati azionari. Cosa invece farà cambiare le carte in tavola?

Ancora una volta, i nostri setup scandiscono agli alti e i bassi sia di breve termine che di lungo termine dei mercati. Oggi sembra che la tendenza stia per tornare rialzista e che questo sia l’inizio di una nuova fase direzionale.

Ci attendono almeno 3 settimane di rialzo per i mercati azionari?

Alle ore 15:58 della giornata di contrattazione del giorno 20 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.337

Eurostoxx Future

3.816

Ftse Mib Future

24.490

S&P 500 Index

4.461,01.

Nuovi rialzi nonostante il frattale proietta ribassi fino a giugno inoltrato?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 14 aprile.

Previsioni per la settimana

Gli oscillatori di breve termine continuano a rimanere appiattiti ma da oggi si intravedono delle divergenze rialziste.

Il setup porta rialzo, cosa invece farà cambiare le carte in tavola?

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.153. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.321.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.759. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.793.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.245. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.585.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.393. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.471.

Posizione di trading multidays in corso

Flat dall’apertura del 20 aprile su Dax, Eurostoxx e S&P 500. Flat in corso da giorni su Future Ftse Mib.

Quale movimento attendere per la giornata di giovedì?

Il setup odierno ha portato a un rialzo e a un indizio rialzista per i mercati europei, mentre a Wall Street questo segnale era già in corso dalla chiusura di contrattazione di ieri. Tranne nuove automodifiche dello scenario, domani attendiamo un’apertura sui minimi e chiusura sui massimi. Se questo odierno e quello di ieri, non è stato un falso segnale, ci attendono almeno 3 settimane di rialzo per i mercati azionari.

