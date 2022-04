L’arrivo della primavera ci porta tante novità. Alcune sono molto positive, come l’allungarsi dei giorni o la presenza di frutta e verdura di stagione nei vari mercati. Altre, invece, sono meno positive, come le allergie alle graminacee o il risveglio di alcuni insetti o di altri animaletti.

In commercio possiamo trovare tantissimi prodotti chimici per allontanare insetti e animaletti e per fortuna la ricerca medica ha fatto passi da gigante per curare le allergie.

Tuttavia, se vogliamo usare dei prodotti più naturali e meno inquinanti per allontanare gli insetti, dobbiamo conoscere le proprietà di alcune erbe che possiamo tranquillamente trovare anche a casa. Infatti, ecco perché in moltissimi mettono l’origano sul davanzale della cucina o del salotto.

Basta formiche

Se siamo invasi da una colonia di formiche o se cominciamo a vedere i primi esemplari muoversi verso casa nostra, abbiamo a disposizione una soluzione completamente naturale.

Innanzitutto dobbiamo cercare di capire perché le formiche si dirigono spesso verso le nostre cucine o sale da pranzo. Naturalmente, questi animaletti sono attratti dalle briciole di pane, anche piccolissime, e dagli avanzi di cibo che possono riportare nel loro formicaio. Quindi, come prima accortezza per evitare che le formiche arrivino è quella di tenere sempre tutto pulito.

Ecco perché in moltissimi mettono l’origano sul davanzale delle finestre e non è solo per l’aroma

In secondo luogo, se vogliamo proprio allontanare le formiche una volta per tutte con un metodo completamente naturale, dobbiamo disporre delle foglie di origano sui davanzali.

Certo, per non sprecare troppo origano, che ci potrebbe servire per preparare questa meravigliosa pizza cerchiamo di capire da dove entrano esattamente le formiche.

Infatti, pare che per questi animaletti l’odore stesso dell’origano sia estraneamente repellente. Di conseguenza, se facciamo più attenzione a non lasciare le briciole per terra e mettiamo l’origano sui davanzali, non avremo più formiche per la casa.

Le alternative

Oltre all’origano, però, possiamo usare anche altri ingredienti per allontanare le formiche. Ad esempio, i chiodi di garofano e la cannella sono delle spezie che le formiche non amano particolarmente. Possiamo metterle come ce le abbiamo in dispensa o comprare un olio essenziale basato sulla loro fragranza.

Altrimenti, una valida alternativa è anche quella di mettere il caffè in chicchi negli angoli in cui le formiche entrano.

Infine, l’odore del limone è così intenso che può fare allontanare, oltre alle formiche, anche altri insetti.

