L’Italia, come ben sappiamo, è ricca di squisite ricette tramandate da generazione in generazione e che tutto il Mondo ci invidia. Tuttavia, una delle gioie che la cucina può regalarci è quella di farci sperimentare sempre nuovi gusti e nuovi sapori. Per questo, per la ricetta di oggi, abbiamo pensato di “spostarci” in Ucraina e realizzare uno dei piatti tipici di questo Paese.

Con del cavolo cappuccio, un pizzico di sale e pochi altri ingredienti realizzeremo una variante degli Holubtsi, dei deliziosi involtini tipici della cucina ucraina. Vediamo cosa ci occorre e come procedere.

Ingredienti

2 chili di cavolo cappuccio;

una cipolla bianca;

quattro cucchiai di olio extra vergine di oliva;

mezzo chilo di manzo;

200 grammi di maiale;

400 grammi di riso Roma;

400 grammi di passata di pomodoro;

sale e pepe quanto basta.

Sale e pepe e mescoliamo tutto per bene insieme al cavolo per questa ricetta particolare

Per cominciare questa ricetta dobbiamo prendere il cavolo cappuccio e farlo sbollentare. Quindi, riempiamo una pentola capiente di acqua fredda e la portiamo a ebollizione. Non ci dobbiamo dimenticare di salare l’acqua, proprio come dovessimo fare la pasta.

Quando vediamo che le foglie del cavolo cominciano ad intenerirsi, lo scoliamo. Togliamo una ventina di foglie dal cavolo e il resto lo tritiamo.

Nel frattempo, facciamo saltare la cipolla tagliata finemente in una padella con dell’olio extra vergine di oliva. A questo punto andiamo ad aggiungere la carne macinata e poi il riso che avremo già fatto bollire in acqua salata.

Aggiungiamo sale e pepe e mescoliamo tutto per bene. Questo composto deve cuocere per dieci minuti.

Ora, prendiamo le foglie di cavolo che abbiamo messo da parte per usarle come involucro della farcitura. Prendiamo anche la carne macinata che ora è cotta e la inseriamo nelle foglie del cavolo. Oltre alla carne, ricordiamoci anche di mettere una parte di cavolo tritato.

Richiudiamo tutto con lo stuzzicadenti e mettiamo questi involtini in una padella con dell’acqua e con la passata di pomodoro. Facciamo cuocere il tutto per venti minuti e poi il piatto è pronto.

Approfondimento

Come trasformare le patate in un piatto gourmet con questa sorprendente ricetta