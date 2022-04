Il clima è super favorevole e la stagione dei viaggi ormai è ufficialmente aperta. Tra i vari ponti, i weekend fuori porta o anche le ferie anticipate abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Partire per due giorni al mare senza allontanarsi troppo oppure visitare qualche cittadina italiana? Che si tratti di viaggi lunghi o brevi, il bagaglio è fondamentale. Senza una buona valigia che contenga tutto il necessario è impensabile partire in tranquillità.

Per questo è arrivato il momento di pensare non solo a cosa mettere in valigia o nel beauty da viaggio. Ma anche a quale valigia acquistare che possa rispondere a tutte le nostre esigenze.

Come scegliere la valigia giusta e quale comprare che sia più resistente e leggera tra quelle rigide e morbide

Scegliere il bagaglio giusto sembrerebbe semplice, ma in realtà non è affatto così. Ci sarà capitato tante volte di non avere abbastanza spazio in valigia e dover rinunciare a qualche cambio. Magari prima di prendere un volo ci siamo ritrovati a vestirci a cipolla per non lasciare nulla a casa. Oggi vedremo proprio come evitare questi inconvenienti e scegliere la valigia più adatta.

Scegliere la valigia giusta in base alle nostre esigenze

La prima cosa su cui concentrarsi è il formato. Prima di decidere il modello è importantissimo capire quale grandezza faccia al caso nostro. La prima domanda da farsi è su quali mezzi viaggiamo più spesso. Se viaggiamo in aereo o treno, e magari per pochi giorni, non ha senso acquistarne una di formato grande. Meglio optare per una da 55x40x20 cm, formato accettato da quasi tutte le compagnie aeree come bagaglio a mano. E, in questo caso, meglio optare per una leggera che non vada a togliere peso ai nostri capi.

Se invece viaggiamo spesso in auto o in autobus, magari per viaggi anche più lunghi, allora scegliamo il formato medio. Più spaziosa e che possiamo riempire completamente, ma che non dovremo trascinare in giro. In questo caso meglio una rigida, per preservare al meglio l’integrità del contenuto.

Rigida, morbida e quante ruote?

In generale la scelta del materiale esterno può essere molto soggettiva. Se vogliamo sfruttare più spazio, allora optiamo per quelle in tessuto. Ma ricordiamoci che più le riempiamo, più potranno sformarsi e cedere. Mentre per quanto riguarda le ruote, le più comode sono certamente quelle con quattro ruote. Ideali per valigie pesanti che dobbiamo trascinare ovunque. Ma per i trolley piccoli andranno bene anche solo due ruote.

Quindi, ecco come scegliere la valigia giusta e quale comprare che faccia davvero al caso nostro. Certo, avere un set è sempre comodo, così da poter utilizzare quella più adatta ad ogni occasione. Ma se ci spostiamo sempre per un weekend fuori porta, non ha senso spendere troppi soldi. Meglio un bel trolley resistente che possiamo portare ovunque. E non preoccupiamoci dei capi stropicciati, usando un piccolo trucco saranno perfetti anche nei bagagli a mano.

