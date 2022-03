Se ci chiedessero se le zuppe siano un contorno, antipasto, un primo o un secondo probabilmente tutti avremmo qualche difficoltà a rispondere. Si tratta, infatti, di un pasto completo, difficile da posizionare in una di queste categorie.

Non esistono solo zuppe autunnali o invernali, perché con gli ortaggi e le verdure di questo periodo possiamo preparare davvero incredibili zuppe. Non si tratta di minestrone e non è previsto, almeno in questo caso, l’utilizzo di legumi come i fagioli o delle patate.

A comporre questa ricetta sono 3 ortaggi e un’erba aromatica da usare fresca. Ecco il procedimento con cui prepararla in appena un quarto d’ora.

Cosa occorre per questa ricetta

1 finocchio;

2 carote;

80 grammi di asparagi;

un rametto di rosmarino fresco;

brodo vegetale q.b.;

olio d’oliva q.b.

sale iodato a piacere.

La zuppa di ortaggi, infatti, rappresenterebbe un ottimo modo per consumare prodotti di stagione. Quando semplicemente si è stanchi della solita pasta o di carne e pesce, potrebbe essere utile consumare più verdure. Ovviamente, il consiglio è di scegliere le verdure e gli ortaggi da utilizzare sempre in base alle proprie esigenze alimentari.

Non patate e legumi ma 3 ortaggi e soli 15 minuti per preparare questa nutriente zuppa di marzo

Gli asparagi sarebbero noti per stimolare la diuresi e favorire il buon funzionamento del metabolismo. Le carote, invece, sono una vera delizia in padella o con le patate e possiamo farci anche una deliziosa parmigiana. E che dire del finocchio? Non tutti amano il suo sapore particolare, ma consumato in questo modo tutti potrebbero fare meno fatica a inserirlo nel pranzo o nella cena.

Per preparare questa ricetta occorrerà iniziare pelando le carote e tagliandole in rondelle non troppo spesse. Quindi, pulire gli asparagi preferendo, se possibile, quelli di serra a quelli selvatici per questa ricetta. Tagliarli a tocchetti e mondare il finocchio. Tagliarlo, dunque, in spicchi e poi a 3 in orizzontale.

Come cuocere il tutto in pentola a pressione

Per velocizzare la cottura occorrerà usare la pentola a pressione, in cui inseriremo un filo d’olio e faremo rosolare le verdure. Basterà rosolarle nell’olio per pochi minuti. Poi, aggiungere sale e rosmarino fresco. E anche l’origano sarebbe una spezia da preferire fresca in alcuni casi specifici.

Coprire con brodo vegetale, portare in pressione e cuocere per 10 minuti. Ecco pronta una zuppa nutriente. Non patate e legumi, dunque ma 3 ortaggi di stagione per questa strepitosa ricetta.

