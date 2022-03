Molti utilizzano questa spezia secca ma ecco perché aggiungerla fresca alla pasta, ai secondi o alla pizza sarebbe una mossa vincente

La cucina è il regno degli appassionati dei fornelli, che amano sperimentare sempre ricette e sapori del tutto nuovi. Anche l’ingrediente più utilizzato e conosciuto da tutti conserva qualcosa d’inesplorato e che vale la pena indagare.

Non bisogna, cioè, fermarsi agli usi più conosciuti delle materie prime, almeno per mantenere sempre viva la fiamma dell’ originalità in cucina. Un sale particole, un olio diverso dal classico di oliva o le stesse spezie possono riservare grandi sorprese.

E, a proposito di piante aromatiche, ve ne sarebbe una davvero molto utilizzata in cucina, ma che può rivelarci qualcosa di nuovo.

Una pianta dai mille usi

Stiamo parlando dell’origano, una spezia utilizzatissima in cucina, ma di cui pochi probabilmente conoscono i potenziali benefici. Cosa possiamo fare con l’origano invece che seccarlo e conservalo?

Insieme al rosmarino, è tra le spezie più utilizzate ogni giorno in cucina. Entrambe sono ottime per condire le patate novelle, la carne e il pesce. Ma l’origano ha tra i suoi abbinamenti migliori quello con il pomodoro, specie su pasta e pizza.

Molti utilizzano questa spezia secca ma ecco perché varrebbe la pena usarla fresca. Sulla pizza o sulla carne alla pizzaiola l’origano fresco è una ventata di brio pura. Ma, averne una piantina in giardino potrebbe essere utilissimo per tante altre ricette.

Le foglie di origano fresco sono ottime con il risotto alla zucca, accompagnato da cubetti di formaggio gorgonzola fritto. Ma non solo, perché la spezia fresca è perfetta con pesci come baccalà o tonno.

Carni come vitello o agnello, poi, risulterebbero impreziosite dal sapore più deciso dell’origano fresco. Sarebbe apprezzatissimo anche insieme alla tagliata di vitello, un secondo che si prepara come al ristorante in appena 9 minuti.

L’origano fresco trova largo utilizzo anche in regioni meridionali come la Calabria, in cui è famoso insieme alla pasta alle alici. Ma anche con i pomodorini freschi o trasformato in pesto, per gustarne tutto il suo sapore.

Il vantaggio di usare l’origano secco sarebbe la maggiore facilità con cui è possibile reperirlo. Anche il tempo di conservazione e la possibilità di usarlo più a lungo e tutto l’anno sono due ottimi motivi per averlo in cucina. Ogni tanto, però, l’origano fresco può essere l’ingrediente segreto di piatti infallibili.

