Ecco come pulire gli infissi in legno o alluminio e PVC per non rovinarli e farli durare a lungo

In commercio ci sono infissi in legno, in alluminio e in PVC. Quelli in legno si distinguono principalmente per bellezza ed isolamento termico. Tuttavia, necessitano di manutenzione periodica considerato che si deteriorano più facilmente.

Quelli in PVC hanno un telaio in acciaio e sono più resistenti di quelli in legno, ma meno rispetto a quelli in alluminio. Di contro, risultano di norma esteticamente meno belli.

Quelli in alluminio offrono invece minore capacità di isolamento del legno e del PVC, ma sono più resistenti e durevoli nel tempo.

Poi per tutti c’è il fattore prezzo, e al riguardo abbiamo già visto come districarsi nella scelta e quali materiali conviene scegliere per durata ed isolamento. Dunque, per evitare di danneggiarli, ecco come pulire gli infissi in legno o alluminio o altro materiale e farli durare nel tempo.

Come pulirli in base al materiale

Partiamo anzitutto togliendo la polvere depositata sugli infissi, aiutandoci con un pennello per arrivare negli angoli più nascosti. Questo dovrà avere setole morbide, soprattutto se gli infissi sono in legno. In alternativa, o anche successivamente, si può usare un panno in microfribra inumidito.

Come anticipato, il legno per gli infissi è il materiale più isolante e bello da vedere, ma necessita di manutenzione continua in quanto molto delicato. La pioggia, il freddo e il caldo, le grandinate, la salsedine per chi vive in zone di mare, aggrediscono in modo più incisivo questo materiale naturale.

Tutto ciò comporta che la pulizia di questi infissi dovrà essere più frequente ed accurata. Ancora, si dovrà tener conto anche del tipo di verniciatura cui è stato sottoposto il legno, per non danneggiarlo durante la pulizia.

Evitiamo di inondarli con getti diretti di acqua che potrebbero essere assorbiti dal legno, soprattutto se ci sono parti prive di vernice. Troppa acqua inoltre potrebbe rovinare serratura, binari e cardine degli infissi.

Meglio prediligere un panno delicato con sapone di Marsiglia per rimuovere lo sporco. Sciacquiamo e, specie nella stagione invernale, procediamo successivamente asciugando con un panno asciutto.

Ecco come pulire gli infissi in legno o alluminio e PVC per non rovinarli e farli durare a lungo

Adesso vediamo come procedere nella pulizia degli infissi in PVC. Questo materiale è sicuramente molto resistente e adatto soprattutto nelle zone di mare. Procediamo togliendo la polvere con uno strofinaccio in cotone. Per pulire possiamo usare o il sapone di Marsiglia o una soluzione di acqua tiepida e aceto in rapporto di 4 a 1.

Potremo anche utilizzare uno spruzzatore per cospargere questa soluzione sulla superficie dell’infisso. La lasciamo agire per qualche secondo e poi la rimuoviamo con un panno in microfibra inumidito.

La pulizia degli infissi in alluminio

Per togliere la polvere dagli infissi in alluminio, potremo utilizzare uno spazzolino per le intercapedini e uno strofinaccio inumidito. Anche in questo caso per la pulizia successiva evitiamo assolutamente detergenti o soluzioni aggressive. Si può infatti procedere con una soluzione di acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Sarà sufficiente spruzzarla, lasciarla in posa per qualche secondo e poi rimuoverla con il panno in microfibra inumidito.

Infine ricordiamo che abbiamo già illustrato come sfruttare l’Ecobonus 50% per cambiare infissi, tapparelle e avvolgili e rimodernare la propria casa.

