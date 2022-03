In cucina non bisognerebbe mai buttare via nulla, perché ogni ingrediente trova sempre il modo di essere trasformato e riutilizzato. Tutto assume un’importanza maggiore in questo delicato momento sociale in cui fare economia abbattendo gli sprechi di cibo è fondamentale per far quadrare i conti.

Le carote, ad esempio, popolano i nostri frigoriferi di casa e trovano impiego in numerosissime ricette, oltre a essere nutrienti. Quest’ortaggio, cugino delle carote, sembrerebbe favorire il transito intestinale.

Le carote, inoltre, se abbinate in un’alimentazione sana, costituirebbero addirittura una buona fonte di antiossidanti e vitamine.

Quindi, cosa fare con le carote avanzate? Come riciclare le carote lesse rimaste inutilizzate? Ecco qualche idea davvero sfiziosa per cucinarle non solo in padella o con le patate e preparare ottimi contorni o deliziosi antipasti.

Come utilizzarle lesse in padella o al forno

In realtà, possiamo anche solo rendere più sfiziose le carote lesse avanzate emulsionando un cucchiaio di olio, di succo d’arancia e di limone. Poi, le carote lesse sono ottime saltate in padella con olio o burro e un cucchiaino di curry.

Si può pensare di abbinare la curcuma o di realizzare delle emulsioni alla maionese o all’aglio.

Anche il rosti al forno di carote lesse è un riciclo davvero interessante.

Le polpette di carote e patate, invece, trasformano quest’avanzo in qualcosa di realmente originale. Possiamo abbinarle alle zucchine lesse o trasformale in insalata insieme alle arance, che sono pure di stagione.

Ma non solo in padella o con le patate, sono incredibili i modi di riciclare le carote avanzate in ricette sfiziose

Esistono numerose ricette dolci per riciclare le carote lesse avanzate, come la preparazione di muffin o di plum cake alle carote. E, ancora, la torta di carote o i tortini.

Una ricetta velocissima sono le carote alla parmigiana che si preparano con:

700 grammi di carote lesse avanzate;

150 grammi di mozzarella a fette;

polpa di pomodoro 400 grammi;

un etto di Parmigiano Reggiano;

2 cucchiai di olio d’oliva;

origano secco q.b.;

uno spicchio di aglio;

sale q.b.

Tagliare le carote avanzate in fette. Scaldare l’olio e l’aglio in padella, aggiungere la polpa di pomodoro, sale e origano secco. Coprire e lasciare cuocere per 10 minuti. Eliminare l’aglio e, nel frattempo, preriscaldare il forno a 180° C. Versare dell’olio in una teglia, le carote, il sugo, il Parmigiano e la mozzarella. Esaurire tutti gli ingredienti e infornare per 20 minuti. Ecco una sfiziosa parmigiana con carote avanzate.

