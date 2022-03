In cucina è sbagliato sottovalutare anche l’ingrediente meno ricco, perché potrebbe rivelarsi prezioso per un’infinità di ricette. Il tonno in scatola, ad esempio, non può essere visto solo come il pranzo o la cena veloce di chi non ha troppa voglia di cucinare.

Allora, cosa abbinare al tonno in scatola per fare dei piatti davvero indimenticabili? Esistono tante ricette di piatti veloci, sia caldi che freddi, in cui il tonno in scatola può rivelarsi davvero un ingrediente vincente. Tra questi possiamo trovare sia primi piatti a base di pasta, che secondi elaborati e contorni e antipasti davvero scenografici.

Inoltre, il tonno in scatola potrebbe rivelarsi indispensabile anche quando il frigo non è troppo pieno, per delle ricette semplici ma salutari. Si tratterebbe, infatti, di una buona fonte di acidi grassi omega 3, utili nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Un ingrediente pratico e versatile davvero facile da abbinare

Chi è stanco della solita pasta al tonno deve provare ad arricchirla con il sapore forte delle acciughe, le olive e la cipolla. In questo caso meglio optare per una versione al pomodoro.

Gli amanti della pasta di bianco, invece, possono pensare di abbinare al tonno in scatola sapori come il limone e il pepe rosa. Questi esalteranno il gusto del pesce.

Un’ottima variante è anche la pasta al tonno in scatola con formaggi cremosi come la Philadelphia.

Il tonno in scatola vale oro anche per i secondi piatti. Possiamo farne, infatti, un polpettone, aggiungendo patate e acciughe.

Ottimo anche per creare una torta salata davvero speciale, la quiche di tonno e peperoni è una ricetta vincente.

In pochi usano il tonno in scatola in questi modi sfiziosi per cucinare secondi prelibati o antipasti e contorni veloci

Per varianti più leggere i rotoli tonnati di vitello e zucchine rappresentano il secondo perfetto per fare bella figura. Per prepararli basterà usare il carpaccio di vitello e ricoprirlo con le zucchine tagliate sottilissime e sbollentante.

Poi, frullare il tonno con un tuorlo di uovo sodo, insieme a limone, pepe, olio e prezzemolo. Arrotolare gli involtini e coprirli con la salsa tonnata appena preparata.

Invece, tra gli antipasti e i contorni più sfiziosi:

le polpette di tonno;

la mousse di tonno e Philadelphia;

insalata di tonno, fagioli e cipolle;

la peperonata al tonno.

Davvero in pochi usano il tonno in scatola in questi piatti originali e velocissimi da preparare, eppure il risultato meraviglierà tutti.

Lettura consigliata

Molti conservano i broccoli in frigorifero o li congelano senza conoscere quest’eccezionale metodo e i trucchetti per mantenerli verdi