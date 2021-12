Il Natale è alle porte ma le feste sono già cominciate. Sin dai primi giorni di dicembre, le case di amici e parenti si aprono agli ospiti per pranzi e cene in compagnia. È il periodo più conviviale dell’anno. Tutto sarebbe perfetto se non fosse per la paura di ingrassare. Il girovita che cresce e il peso sulla bilancia che aumenta di giorno in giorno sono le uniche controindicazione del Natale. Ma ingrassare sotto le feste non è un destino certo. Basta un briciolo di accortezza per rimanere in forma e senza nemmeno privarci delle nostre leccornie preferite. Infatti, non pasta e dolci, ecco cosa eliminare da tavola per non ingrassare durante le feste natalizie secondo gli esperti.

Restare in forma sotto le feste non sarebbe una missione impossibile

Tenere a bada la forchetta durante le festività di dicembre può essere davvero difficile. Ma non bisogna per forza soffrire e reprimere l’acquolina in bocca. Restare in forma sotto le feste di Natale non sarebbe una missione impossibile secondo una squadra di ricercatori inglesi. Il loro studio, pubblicato sul “British Medical Journal”, mira a dimostrare che mantenere la linea è possibile anche tra pandori e panettoni.

La ricerca ha preso come riferimento un campione di 272 persone. I ricercatori hanno diviso il campione in due. Una parte doveva seguire alcune piccole indicazioni alimentari, l’altra poteva mangiare liberamente ma doveva fare attività fisica per smaltire le abbuffate. Ogni membro del campione, infine, doveva monitorare il proprio peso costantemente, pesandosi due volte al giorno durante tutte le vacanze. Ebbene, il gruppo che doveva sottostare a piccole regole alimentari ha visto il proprio peso calare di 130 grammi. Come? I ricercatori non enfatizzano tanto sulla rinuncia a pasta e dolci, ma consigliano di eliminare soprattutto un’altra cosa da tavola.

Non pasta e dolci, ecco cosa eliminare da tavola per non ingrassare durante le feste natalizie

Secondo i ricercatori, lo studio serve a sensibilizzare sulla scelta degli alimenti e su come possa influire sul peso corporeo. Quello che ne viene è una rivalutazione non tanto dei cibi quanto delle bevande. Stando alle parole di chi ha condotto lo studio, molte persone sottovalutano soprattutto l’apporto energetico delle bevande alcoliche (7 calorie per grammo). Di conseguenza, durante le feste natalizie, quello che andrebbe eliminato o limitato è soprattutto il consumo di alcol (che scorre profusamente sulle tavole imbandite). Già facendo attenzione a questo potremo vivere le vacanze più liberi dalla paura della bilancia.

