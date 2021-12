Una dieta sana è fondamentale per vivere a lungo e ridurre la minaccia dei problemi di salute. Gli esperti predicano da anni di fare attenzione ai cibi che mangiamo. Bisogna limitare il più possibile i grassi saturi e gli zuccheri. Inoltre, per alcune scuole di pensiero, anche eccedere con la carne potrebbe essere dannoso.

Il nostro cuore è tra i primi a risentire di una dieta irregolare. Per proteggerlo, una dieta senza carne o basata unicamente su alimenti vegetali sarebbe l’ideale secondo alcuni esperti. Ma una ricerca autorevole apre le porte anche a una terza via. Non solo vegana e vegetariana, ecco la dieta amica del cuore che allontana colesterolo e diabete secondo le parole degli studiosi. Stando a quanto dice la ricerca in questione, eliminare la carne non è sempre necessario per mantenere il cuore in salute.

Non solo vegana e vegetariana, ecco la dieta amica del cuore che allontana colesterolo e diabete

Negli ultimi tempi, molte persone hanno smesso di mangiare carne e alimenti di origine animale. Le ragioni per cui l’hanno fatto sono principalmente di due tipi: etiche e di salute. Attenendoci alle seconde, pare in effetti che una dieta vegetariana o vegana ridurrebbe i rischi per il nostro cuore. Ma una ricerca, portata avanti dai ricercatori dell’università di Oxford e pubblicata sul “British Medical Journal”, accoglie nel club anche una terza dieta sana. Parliamo della cosiddetta dieta “pescetariana”, ovvero il regime alimentare che non esclude l’assunzione di carne, purché sia di pesce.

Lo studio ha preso come campione ben 48.000 persone residenti nel Regno Unito. I ricercatori hanno analizzato le abitudini alimentari tenute dai membri del campione dal 1993 al 2001. Dopodiché, hanno monitorato la salute dei soggetti fino al 2016.

Stando ai risultati ottenuti, chi seguiva un’alimentazione senza carne e chi consumava anche il pesce aveva comunque un rischio ridotto di sviluppare malattie cardiache.

Diabete e colesterolo inferiori in chi segue questa alimentazione

Come detto, i ricercatori hanno registrato un rischio cardiaco ridotto del 13% per i pescetariani (e del 22% per vegani e vegetariani). Il motivo sarebbe ascrivibile al fatto che questa dieta, proprio come quella vegana e vegetariana, ridurrebbe i livelli di colesterolo cattivo e la pressione sanguigna. Inoltre, ridurrebbe anche il rischio di diabete. Questi valori, sempre secondo gli esperti, sarebbero indipendenti da comportamenti paralleli. Su essi, dunque, non influirebbe il tabagismo o la frequenza con cui si svolge attività fisica.

