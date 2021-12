Dicembre è il mese delle feste per eccellenza. A partire dall’8 del mese, festa dell’Immacolata, fino all’Epifania sarà un susseguirsi di pranzi e di cene in compagnia di amici e parenti. Ogni occasione avrà come protagonista la tavola, imbandita con le tipiche pietanze natalizie. Inutile dire che ogni convivio dovrà concludersi con dessert e spumante. Ma se decidessimo di acquistare una nuova bottiglia di bollicine per ogni occasione, arriveremmo a Natale con il portafoglio sanguinante. Per questo, è bene sondare il mercato alla ricerca delle bottiglie migliori in rapporto qualità prezzo.

Scegliere bottiglie eccellenti senza svenarsi non è impossibile. Per esempio, abbiamo grande qualità a un prezzo conveniente per questi 3 spumanti ideali per i brindisi di Natale e Capodanno. Vediamo insieme quali sono.

L’identikit della bollicina giusta per le feste in arrivo

Lo spumante è essenziale durante le feste di dicembre. Per questo, pur non essendo esperti sommelier, è bene conoscere le caratteristiche per scegliere quello più appropriato. Innanzitutto, le feste di Natale chiamano lo spumante dolce.

La prima cosa da valutare è il colore. Meglio evitare gli spumanti dal colore estremamente chiaro, quasi simile alla trasparenza dell’acqua. Bene, invece, premiare gli spumanti dal colore leggermente più intenso e deciso, e dalle sfumature dorate.

Un’altra caratteristica essenziale per la scelta è l’effervescenza. In questo caso, bisogna tenere d’occhio il cosiddetto perlage. Con la parola perlage, che forse avremo sentito nominare da qualche esperto, si intende proprio la tendenza dello spumante a formare catene di bollicine. Secondo i sommelier, quando le bollicine salgono rapide e frequenti verso la superficie del bicchiere è probabile trovarci al cospetto di uno spumante di valore.

Tenendo conto soprattutto di questi due parametri, possiamo scegliere uno spumante per le feste di qualità senza spendere troppo.

Grande qualità a un prezzo conveniente per questi 3 spumanti ideali per i brindisi di Natale

Uno spumante dolce eccezionale a prezzi economici è senza dubbio il Gran Cinzano, che troviamo a partire dai 3,69 euro a bottiglia. Il bouquet di questo spumante è fruttato, ma il sapore dolce ben equilibrato. Il colore tende al giallo paglierino e il perlage è a grana fine e frequente.

Anche il Rocca dei Forti è una soluzione ideale, per la modica cifra di 3,99 euro a bottiglia. Il perlage è il punto di forza di questo vino, che si presenta con un giallo dorato e bouquet aromatico.

Saliamo solo leggermente con il prezzo per il Gancia, che costa 4,79 euro a bottiglia. È uno spumante consigliato soprattutto per il colore dorato. All’odore è fruttato con decise note di fiori, ma il sapore è ben equilibrato.

