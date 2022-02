Non occorre accendere il forno per questa torta golosa senza uova, latte o farina con biscotti secchi o sbriciolati

Domenica pomeriggio e torta in forno è un’associazione mentale comune almeno quanto quella che lega il venerdì o il sabato sera a pizza e birra.

Del resto, il weekend è il momento giusto per mettersi ai fornelli e fare qualche esperimento culinario grazie al quale poi stupire famiglia e amici.

Possiamo cimentarci in qualche piatto alternativo da proporre la domenica a pranzo, come ad esempio queste veloci lasagne in padella.

Tuttavia, come anticipato all’inizio, è più probabile che molti, anche in previsione del Carnevale, si specializzino in qualche preparazione dolce.

Ecco perché ci siamo premurati di suggerire queste chiacchiere allo yogurt senza uova e senza burro, buone quanto le originali ma più semplici.

Chi invece volesse puntare su una più tradizionale torta, non deve scoraggiarsi in partenza, immaginando di passare l’intero pomeriggio a impastare.

Così come non deve preoccuparsi di incrostare troppe ciotole, pirofile o padelle o di incorrere in un consumo eccessivo di energia.

Infatti, non occorre accendere il forno per questa torta golosa senza uova, latte o farina che permette anche di smaltire i biscotti secchi della dispensa.

Un dolce cremoso al cioccolato

Dalla consistenza straordinariamente appagante e pronta davvero in pochi minuti, questa torta è la ricetta giusta per fare felici i nostri bambini e non solo.

La base ricorda molto quella del salame al cioccolato, che in questo caso si ricopre di una goduriosa glassatura sempre a tema cioccolato.

Un nuovo modo di interpretarlo e soprattutto di dare nuova vita ai biscotti secchi, sbriciolati o rammolliti che troppo spesso gettiamo via.

Scopriamo quindi le dosi, che per la base prevedono:

350 g di biscotti sbriciolati;

150 g di noci tritate;

250 g di burro;

100 ml di panna da montare.

Per la glassatura invece occorrono:

400 ml di panna da montare;

300 g di cioccolato fondente.

In un pentolino, facciamo sciogliere il burro, a cui andremo ad amalgamare la panna e il cioccolato, mescolando con costanza.

In una ciotola, sbricioliamo i biscotti e le noci, sui cui andremo a versare la crema di cioccolato ottenuta precedentemente.

Ottenuto un composto omogeneo, trasferiamolo in una tortiera e lasciamo riposare in frigorifero per 30 minuti.

Nel frattempo, prepariamo la glassa, sciogliendo il cioccolato nella panna.

Una volta pronta, guarniamo la superficie della torta e lasciamola raffreddare fino a che non risulterà sufficientemente compatta.