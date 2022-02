Chiacchiere allo yogurt senza uova e senza burro, più leggere delle originali ma altrettanto golose e invitanti

Si avvicina il Carnevale che aprirà senza troppi indugi le porte ad un paradisiaco universo di dolciumi, fritti e buoni da leccarsi i baffi.

Certo, i travestimenti originali hanno sempre il loro fascino, così come le cascate di stelle filanti e coriandoli che, tra mille colori, anticipano la primavera.

Tuttavia, è proprio il palato il maggior beneficiario della festa più divertente dell’anno, piacevolmente deliziato da bomboloni, castagnole e creme.

Supermercati, panetterie e pasticcerie li espongono in bella vista, vera gioia per gli occhi e per il cuore, che si trasforma in languorino allo stomaco.

In ogni caso perché limitarsi solo ad acquistarle quando ci sono ricette facili e veloci che ci consentono di replicarle senza troppa fatica?

Cucinando di nostro pugno, tra l’altro, possiamo anche eliminare tutti quegli ingredienti verso cui siamo intolleranti o che appesantiscono.

Ebbene, queste chiacchiere allo yogurt senza uova e senza burro sono dunque lo spuntino di Carnevale ideale per godersi qualche sfizio senza troppi sensi di colpa.

Di seguito è riportata la versione fritta, ma nulla vieta di optare per la cottura al forno, così da renderle ancora più light.

La ricetta

L’impasto è davvero semplice e velocissimo, non ha bisogno di lievitazione; anzi, in mancanza di lievito per dolci è possibile sostituire tranquillamente con del vino frizzante.

Per 3-4 persone, occorreranno:

350 g di farina 00;

200 g di yogurt greco;

1 cucchiaio di essenza di vaniglia;

60 g di zucchero;

1 cucchiaino di bicarbonato;

zucchero a velo vanigliato q.b.;

olio di semi per friggere.

Cominciamo amalgamando lo zucchero con lo yogurt, per poi aggiungere il composto così ottenuto in una ciotola con farina.

Uniamo anche la scorza di limone, la vanillina e un cucchiaino scarso di bicarbonato e lavoriamo l’impasto per renderlo sufficientemente sodo.

A operazione conclusa, non dovremo fare altro che lasciarlo riposare per soli 10 minuti, dopo averlo avvolto nella pellicola trasparente.

Trascorso il tempo indicato, dividiamolo in 6 unità uguali e passiamo ciascuna di esse nella sfogliatrice o con il mattarello per renderle più sottili possibile.

Non resta che ricavare le chiacchiere tagliando la pasta con una rotella zigrinata: saranno così finalmente pronte per la frittura.

Quando l’olio nella padella antiaderente comincerà a sfregolare, friggiamo le chiacchiere, per poi cospargerle di zucchero a velo, una volta tiepide.

