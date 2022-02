Molti soffrono della caduta dei capelli. Una folta chioma è un segnale di benessere e di forza. Basta pensare alla mitologia e alla leggenda di Sansone che nascondeva la sua forza nei capelli. Avere capelli belli è un vanto. Perdere i capelli non piace a nessuno eppure molti si preoccupano solo quando il fenomeno inizia a manifestarsi. Eppure la caduta dei capelli si può in qualche modo prevenire, o perlomeno rallentare. Alcuni cibi più di altri possono rendere i capelli belli, sani e robusti e possono essere anche una efficace prevenzione contro la possibile perdita.

Perdere i capelli è un fenomeno naturale. In genere si possono perdere tra i 50 e i 150 capelli al giorno. I capelli caduti sono rimpiazzati da altri, così la chioma rimane folta. Finché la perdita di capelli rimane limitata a questo numero non occorre preoccuparsi. Ma si dovrebbe allarmare chi durante la doccia assiste ad un particolare preoccupante fenomeno.

La scienza sta facendo passi da gigante nell’individuazione di una cura contro la caduta dei capelli. Un gruppo di studiosi ha dato nuova speranza a chi non si rassegna ad avere la piazza in testa o ad essere calvo. I ricercatori della North Carolina State University avrebbero scoperto una molecola che sarebbe in grado di fare ricrescere i capelli.

Chi vuole capelli belli e robusti ecco i super cibi in grado anche di prevenire la caduta

In attesa che la scienza trovi la soluzione definitiva, l’uomo può fare molto per i suoi capelli attraverso l’assunzione di alimenti adatti. Alcuni cibi possono rendere i capelli più belli, sani e robusti e allontanare il rischio della caduta. Secondo i medici di Humanitas una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per raggiungere questo scopo. I capelli per crescere e mantenersi sani e forti hanno bisogno in particolare di vitamina B ed E e di antiossidanti.

I legumi sono ricchi di vitamina B. Fagioli, piselli, lenticchie e ceci sono particolarmente indicati in una dieta che aiuti i capelli a mantenersi forti e belli. Gli spinaci sono ricchi di vitamina E ma anche di vitamina C che aiuta a proteggere le membrane dei follicoli piliferi. Anche prezzemolo e carote sono ricche di vitamina E.

Chi vuole capelli belli e robusti deve assorbire anche cibi ricchi di antiossidanti fondamentali in una dieta per rafforzare il cuoio capelluto. Le verdure a foglia verde scuro, i pomodori, i frutti di bosco e la frutta di colore giallo-arancio sono ricchi di questa sostanza. Anche i semi di chia sono ricchi di antiossidanti. Le arachidi sono una fonte importante di biotina necessaria per stimolare la crescita dei capelli e rallentarne la caduta.

