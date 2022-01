La settimana lavorativa è ormai giunta al termine e l’inebriante “profumino” del weekend comincia a farsi sentire.

Parlando di aromi deliziosi, molti di noi staranno certamente pensando a quale ricetta sfornare per rendere il sabato e la domenica ancora più intriganti.

Del resto, dopo il duro lavoro della settimana, è sacrosanto concedersi qualche sfizio, che si tratti di pasta fresca o di dolciumi.

Se poi alla bontà del piatto si accompagna la semplicità d’esecuzione, il gioco è fatto: ci sono tutte le migliori prospettive per mettersi ai fornelli.

A tal proposito, abbiamo già suggerito queste coppette al cioccolato che, oltre ad essere facilissime, ci permettono di riciclare acqua dei ceci e vasetti di yogurt.

Il riciclo creativo in cucina è un altro valido motivo per mettere le mani in pasta, quindi anziché buttare i biscotti sbriciolati o molli, riutilizziamoli.

Muffin di biscotti sbriciolati

Tutti noi abbiamo sicuramente dei pacchi di biscotti dispersi in dispensa, nascosti dagli altri prodotti che accumuliamo.

Quando finalmente ci ricordiamo della loro esistenza, inzupparli nel latte o gustarli a secco non è più un piacere, perché hanno perso la loro croccantezza.

Dal momento che lo spreco di cibo non è un’opzione da prendere in considerazione, sfruttiamo i biscotti stantii per creare questi muffin golosissimi.

Leggendo “muffin” molti si scoraggeranno, pensando che si tratti di una preparazione complicata e laboriosa.

In realtà, la ricetta che abbiamo selezionato è furbissima e velocissima, perché non richiede che tre ingredienti, ovvero:

200 g di biscotti al cioccolato (o bianchi);

200 ml di latte;

½ bustina di lievito;

zucchero a velo q.b.

Anziché buttare i biscotti sbriciolati o molli usiamoli per preparare questi paradisiaci muffin al cioccolato senza uova

Innanzitutto, non dovremo fare altro che ridurre i biscotti già sbriciolati e raffermi in farina, passandoli nel mixer.

Dopo averli ridotti in polvere, trasferiamoli in una ciotola e amalgamiamoli con il latte e con il lievito setacciato, mescolando molto bene.

Presi gli stampi dei muffin, foderiamoli con gli appositi pirottini e versiamo l’impasto appena ottenuto.

Non resta che infornare a 200° C per una ventina di minuti, controllando l’andamento della cottura con il trucchetto dello stuzzicadenti.

Una volta sfornati, lasciamo intiepidire e spolveriamo con zucchero a velo prima di servire.

Consigli e conservazione

Come riportato nell’elenco ingredienti, è possibile utilizzare qualunque tipo di frollino: bianco, al cioccolato o integrale e addirittura mischiarli.

Inoltre, l’impasto potrebbe essere arricchito con gocce di cioccolato o frutta secca, a seconda del gusto personale.

Infine, ricordiamo che è consigliabile conservare i muffin di biscotti in un contenitore ermetico e consumare entro 3-4 giorni.