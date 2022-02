Momento molto particolare per i mercati azionari internazionali, ma come stiamo spiegando sulle nostre pagine, questa è una straordinaria occasione di acquisto.

In base alle serie storiche dal 1898 ad oggi, entro il marzo del 2023 (al massimo entro questo mese) dovrebbe formarsi il minimo del decennio 2021/2030.

In contesti similari, chi ha comprato e mantenuto assets azionari durante ribassi come quello attuale, dopo 36/60 mesi ha portato a casa straordinari guadagni.

Attenzione, più volte abbiamo spiegato che la nostra strategia di investimento vede in un asset allocation ideale il 90% degli investimenti fatti sull’indice azionario mondiale, mentre il restante 10% su titoli sottovalutati di almeno il 30% rispetto al fair value calcolato.

Oggi il nostro Ufficio Studi analizza Unipol, un titolo di Piazza Affari sottovalutato del 100% che potrebbe aver segnato il minimo annuale. Il titolo è stato inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni da diversi mesi.

Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 25 febbraio al prezzo di 4,64 euro in rialzo del 3,90%, rispetto alla giornata precedente.

Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 4,37 e il massimo a 5,126.

Le nostre previsioni per il 2022:

area di minimo attesa 4,183/4,658;

area di massimo attesa 6,07/6,58.

Un titolo di Piazza Affari sottovalutato del 100% che potrebbe aver segnato il minimo annuale e che da ora potrebbe triplicare in pochi anni

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (7 giudizi) calcolano un prezzo obiettivo in area 5,86. I nostri calcoli basati sullo studio delle voci di bilancio degli ultimi 4 anni portano invece ad un fair value in area 11 euro (abbiamo alzato il target dal precedente 10 euro).

La nostra strategia di investimento

La tendenza di lungo termine e la nostra previsione annuale, è rialzista fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale e poi mensile il livello di 4,19.

Questo è il momento opportuno di comprare il titolo?

Al momento, solo una chiusura settimanale superiore a 5,07 potrebbe far ripartire velocemente i prezzi al rialzo con obiettivo da raggiungere per/entro il mese di dicembre in area 6,07/6,58.

In base alle nostre stime, il minimo che si formerà nell’anno in corso (se non si è già formato) non dovrebbe essere ritoccato più per diversi anni, e se la nostra view si rivelerà corretta, questo titolo nei prossimi 7/8 anni potrebbe triplicare dai livelli attuali.

Si procederà per step.