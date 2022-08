Oggi sono molto amate e usate dalle nostre donne, le zeppe, ma la loro origine è davvero lontana. Per i più curiosi e, secondo gli storici, la zeppa, scarpa protagonista dell’estate avrebbe una storia incredibilmente antica e particolare. Sicuramente era indossata dagli attori greci del teatro antico, ma dagli uomini, che dovevano prendere le vesti delle donne, impossibilitate a calcare la scena. Ma, secondo alcuni storici, le zeppe risalirebbero addirittura all’antico Egitto. Per una volta, però non indossate da Faraoni e sacerdoti, bensì dai macellai nei mattatoi. Per evitare, infatti, che il sangue arrivasse ai piedi, sporcandoli eccessivamente, proprio i macellai avrebbero inventato l’antenata dell’attuale zeppa. Incredibile, ma vero, pensando che oggi arrivano a costare anche centinaia di euro, se di marca e alla moda. Proprio delle zeppe di tendenza, andremo a parlare in questo articolo, dopo aver visto la moda 2022 per sembrare più giovanili.

Così come la conosciamo è un brevetto italiano

Al di là di storia e leggenda, la zeppa moderna, calzatura assolutamente originale, è stata brevettata, tanto per cambiare, da uno stilista italiano. Proprio la maison Ferragamo intuì, poco prima del 1940, le potenzialità di questa scarpa e il fascino che poteva portare con sé. Sicuramente dal momento in cui nel Rinascimento italiano venivano considerate scarpe popolari, ne sarebbe passata di acqua sotto i ponti. Oggi, le zeppe non servono solo ad alzare la figura, per le signore più “piccoline”, ma anche a fornire un tocco di originalità. Il piacere di una serata elegante, casual, ma anche per mostrare un tocco di fantasia, e perché no, di anticonformismo.

Non le solite zeppe e avanti con nuovi modelli giovanili, comodi ed eleganti

Quando parliamo di tendenze e di moda del momento, è innegabile che i social facciano la loro parte. Non ci sono solo le tradizionali sfilate televisive o le pagine dei giornali, ma anche le influencer e la loro altissima visibilità.

Proprio ammirando i post di queste nuove protagoniste, spicca una zeppa estate 2022 in rosa shocking. Avevamo già visto in primavera, che il rosa intenso avrebbe potuto fare da protagonista in queste settimane. Attenzione anche al viola, in tinta unica, ma con tanto di brillantini e “luccichini”. Sicuramente, non molla la presa la tradizionale zeppa in colore marrone o beige, da abbinare al bianco e a tutte le tonalità più chiare e fresche dell’estate.

Gli abbinamenti

Non le solite zeppe e avanti con nuovi modelli che richiamano comunque gli abbinamenti ai vestitini più leggeri, ma anche agli shorts e alle minigonne. Ultimissima tendenza, quella di abbinare il colore delle zeppe agli occhiali da sole e agli accessori indossati.

