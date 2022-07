Senza andare troppo indietro nei secoli quando a cinquant’anni si era vecchi, pensiamo anche solo ai nostri nonni. Spesso la faticosa e laboriosa vita di campagna li faceva sembrare più vecchi. Abbronzati dal sole, ma anche con la pelle più rugosa e quei segni che aumentavano gli anni dell’anagrafe reale. Aggiungiamoci magari per le donne una vita con diversi parti e per l’uomo quella mancanza di cura che invece è presente oggi. Ritrovarsi adesso a cinquant’anni, se non abbiamo particolari problemi di salute, significa avere davanti a sé ancora una buona prospettiva di vita. Considerando magari di seguire un’alimentazione corretta, di fare sport in maniera regolare e di curare il look, tutto potrebbe farci sembrare più giovani. Come i suggerimenti che vedremo oggi, unitamente all’analisi di ciò che invece non dovremmo indossare per non sembrare più vecchi.

Quali sono gli stili che ci fanno sembrare più vecchi

Recentemente una delle dive più acclamate e famose di Hollywood, Jennifer Lopez, che con qualche ritocco, sembra decisamente più giovane, avrebbe spoilerato qualche segreto della sua bellezza. Innanzitutto, proprio lei che fa del trucco uno dei suoi cavalli di battaglia, avrebbe consigliato di rimuovere le impurità e l’eccesso di make-up prima di andare a letto. Secondo sbaglio che potremmo fare, per l’artista americana, sarebbe quello di non dedicarci almeno qualche ora al giorno alla ginnastica. Parlando, poi di stile e di moda, avrebbe ricordato che soprattutto d’estate, la parola d’ordine per sembrare più giovani sarebbe: colore, ma non eccessivo.

Come sentirsi ancora giovanili ed eleganti a 50 anni indossando questi capi senza età ed eliminando tutti quegli errori che ci fanno invecchiare

Colori eccessivamente intensi ed accesi potrebbero essere controproducenti se vogliamo indossare degli abiti che riescano a ringiovanire. Attenzione, quindi a non mostrare un look con i colori fluo o il trionfo del fucsia. Meglio, invece secondo gli esperti, indossare un colore primario, dai toni semplici ma raffinati, e uno secondario che eventualmente stacchi leggermente, ma senza creare uno shock visivo.

Gli accessori

Come sentirsi ancora giovanili ed eleganti a 50 anni, ricordandoci infine dell’importanza degli accessori. Borse, foulard, cinture, scarpe, ma anche bracciali e collane che concorrono in maniera assolutamente importante a mantenere un look giovanile, in maniera naturale e non forzata.

Lettura consigliata

