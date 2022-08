L’ortaggio versatile, dolce, che si abbina facilmente ad altri ingredienti è la zucchina, un prodotto della terra amato da molti. Si cucina in pochi minuti, è ideale per la preparazione di contorni semplici e leggeri e di condimenti per la pasta freddi o caldi. Ma può anche diventare un piatto unico, se aggiungiamo altri elementi sostanziosi alla ricetta. Possiamo mangiare le zucchine anche crude, tagliate a fette sottilissime o a listelli, marinate con olio e limone o soia. In più non è un ortaggio particolarmente caro e la resa in cottura è davvero sorprendente. Se non vogliamo spendere troppo tempo in cucina, potremo preparare dei piatti da proporre come antipasto o contorno, pronti in pochi minuti.

Come cucinare le zucchine con ricette veloci e gustose e come conservarle

Per mettere in tavola la varietà sia lunga che tonda rispolveriamo una classica ricetta della nonna, ovvero quella delle frittelle, ma con alcune varianti. Oltre alle zucchine serviranno uova, pangrattato, latte, Parmigiano, farina 00, mandorle, prezzemolo e menta freschi. Tagliamo le zucchine a rondelle molto sottili, o a cubetti, mettiamole in una ciotola e aggiungiamo uova sbattute, latte, farina e sale. Nel frattempo facciamo un trito di erbe e mandorle e mescoliamole con il pangrattato. Non resterà che panare le zucchine e friggerle in olio caldo fino a completa cottura.

In alternativa alle frittelle saporite, potremmo cucinare delle zucchine croccanti e semplici da realizzare. Tagliamole a fette sottili e paniamole con pangrattato, Parmigiano e trito di anacardi, poi potremo friggerle per assaporarle calde e fragranti. Al posto del pangrattato possiamo anche usare dei cereali tritati, avanzati dalla colazione.

Piatto freddo

Prepariamo in anticipo, a pranzo o a cena, un piatto fresco di involtini estivi alle zucchine. In questo caso potremmo anche evitare di cuocerle, usandole a crudo. Quindi tagliamole per lungo, all’interno spalmiamo della robiola, una fetta di salmone affumicato, o tonno, rucola e granella di nocciole. Avvolgiamo l’involtino, decoriamo con dell’erba cipollina e impiattiamo con una salsa yogurt d’accompagnamento.

In freezer o in dispensa

Ecco, dunque, come cucinare le zucchine con ricette veloci e gustose, ma come è possibile conservarle a lungo? Esistono vari modi per poter gustare zucchine anche nel periodo invernale, sia crude che cotte. Surgeliamo quelle crude, lavate e tagliate a pezzetti, semplicemente mettendole dentro un sacchetto per alimenti. In alternativa è possibile sbollentarle per pochi minuti, lasciarle freddare e riporre in freezer. Creiamo le conserve in dispensa per l’inverno preparando le zucchine sott’olio, o in agrodolce con cipolle, aceto e zucchero. Ancora più sfizioso sarà preparare un barattolo di pesto di zucchine o una confettura, usando i classici procedimenti.

