Non le solite melanzane imbottite, ma ecco 2 ricette veloci per preparare i peperoni ripieni al forno con e senza carne

Cucinare le verdure ripiene permette di ottenere piatti completi e sfiziosi. La ricetta più nota è sicuramente quelle delle melanzane imbottite, presente nella tradizione di diverse regioni italiane. Esistono diversi modi per farcirle: lo si può fare con la carne, con il riso, con il pesce oppure semplicemente con verdure o provola. Dipende, insomma, dai propri gusti ed esigenze.

In questa guida illustreremo come preparare non le solite melanzane imbottite, ma i peperoni ripieni sia con la carne che senza.

I peperoni ripieni con la carne

Ingredienti per 4 persone:

4 peperoni grandi;

300 g di macinato di vitello;

120 g di salsiccia;

200 g di provolone + 30 g per gratinare;

50 g di grana padano + 30 g per gratinare;

150 g di latte intero;

100 g di pane raffermo;

2 uova intere;

prezzemolo tritato;

sale fino;

pepe.

Preparazione

Tagliare a cubetti il pane raffermo. Metterlo in una ciotola con il latte, assicurandosi che lo assorba alla perfezione.

Lavare e asciugare i peperoni. Tagliarne le calotte ed estrarne i filamenti e i semi. Quindi rimuovere i piccioli delle canotte e tagliare i peperoni in dadini.

Togliere il budello dalla salsiccia e metterla in un’ampia ciotola assieme alla carne macinata. Strizzare il pane raffermo e metterlo nella carne. Impastare e versare al suo interno il grana e il provolone grattugiato. Aggiungere le due uova intere, i peperoni e mescolare usando le mani. Insaporire con sale, pepe e prezzemolo tritato. Impastare nuovamente fino ad ottenere un composto omogeneo. Prendere i peperoni e farcirli uno per uno. Compattare il ripieno con l’aiuto di una posata.

Irrorare con un filo di olio e cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, versare una spolverata di grana e provolone grattugiato sui peperoni e cuocere a 240° in modalità grill per tre minuti.

Infine, sfornare i peperoni ripieni con carne, lasciarli raffreddare e servirli.

Molte persone non amano mangiare la carne. La ricetta dei peperoni ripieni che vedremo adesso è vegana e quindi non prevede l’uso alimenti di origine animale.

Ingredienti per 4 persone:

4 peperoni grandi;

250 g di pangrattato;

25 g di concentrato di pomodoro;

2 spicchi di aglio;

sale;

pepe;

basilico;

olio extravergine di oliva.

Preparazione

Far soffriggere gli spicchi d’aglio in una padella con un po’ di olio. Versare al suo interno il concentrato di pomodoro e il pangrattato, quindi rimuovere l’aglio. Insaporire con sale e pepe e far cuocere il tutto per ancora un paio di minuti. Spegnere la fiamma quando il tutto si sarà dorato. Quindi aggiungere il basilico e lasciare il tutto a raffreddare.

Pulire i peperoni e sciacquarli sotto acqua corrente. Dargli la forma di barchette e riempirle con la farcitura preparata in precedenza. Metterli in una teglia oleata, irrorarli con un altro po’ di olio extravergine di oliva e farli cuocere in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti.

Una volta pronti, lasciarli raffreddare e poi servirli.

