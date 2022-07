Chi si reca dal fioraio spesso si presenta con un’idea già chiara. Ed è quella di regalare un’orchidea al partner che sicuramente apprezzerà. Per quel che riguarda la scelta dell’orchidea, inoltre, c’è solo l’imbarazzo della scelta non solo per quel che riguarda la forma e le dimensioni, ma anche per i colori.

Per esempio, c’è l’orchidea blu e quella bianca. Ma c’è anche l’orchidea caratterizzata davvero da tante sfumature per quel che riguarda i colori dei fiori. Dal giallo al rosa passando per l’arancione. E fino ad arrivare alle orchidee che, davvero bellissime, hanno i fiori striati e maculati.

Quali tipi di orchidea scegliere per un regalo che è giusto per ogni occasione e che rispetta il galateo dei fiori

Ma detto questo, come scegliere il colore dell’orchidea da regalare seguendo quello che è il galateo dei fiori? In merito c’è da dire, prima di tutto, che l’orchidea bianca non manca mai nel bouquet da sposa. Perché è simbolo di purezza e di innocenza d’animo e di pensiero.

Con l’orchidea viola si dimostra rispetto e ammirazione verso la persona alla quale i fiori sono donati. Mentre l’orchidea verde è un omaggio floreale di buon auspicio. In quanto punta ad augurare non solo salute e fortuna, ma anche una pronta guarigione.

Questa è quindi la risposta su quali tipi di orchidea scegliere per un regalo. Ma non finisce qui in quanto pure le orchidee gialle, rosse e arancione hanno il loro significato. Vediamo quale nel dettaglio.

Dal rosso al giallo, passando per l’arancione: ecco il significato di questo fiore

In particolare, chi regala l’orchidea rossa vuole dare un messaggio chiaro e forte. Ovverosia quello della passione e del desiderio. Non a caso c’è chi a San Valentino non regala rose, ma proprio orchidee rosse.

L’orchidea arancione, invece, mira a simboleggiare il coraggio e l’entusiasmo. In quanto il colore simboleggia l’energia, mentre l’orchidea di colore giallo è un omaggio floreale perfetto pure per festeggiare una nascita. Ed in generale per condividere l’amicizia e la gioia.

Dopo aver descritto il significato che sta dietro alle orchidee, in base ai vari colori, quanto costa comprarla dal fioraio? Al riguardo c’è da dire che l’orchidea che è in genere più costosa è quella di colore blu. Anche perché è la più rara. Un’orchidea per la quale il fioraio può anche chiedere 50 euro. Mentre per gli altri colori in genere bastano 20 euro, o 30 euro al massimo.

