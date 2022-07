Quando arriva l’estate con queste giornate afose che ci mettono in ginocchio, siamo tentati di buttarci letteralmente in una vasca di bibita ghiacciata. Con il grandissimo rischio di beccarci una congestione, rischiando anche di finire al pronto soccorso. Purtroppo, d’estate, come ricordano gli specialisti, la digestione sarebbe rallentata proprio dal caldo che rallenterebbe la circolazione. In maniera molto semplice, se beviamo delle bibite troppo fredde, rischieremmo di andare a restringere i vasi sanguigni. Salterebbe letteralmente la termoregolazione del nostro organismo e tutto il metabolismo ne andrebbe a risentire. Anche per questo motivo sarebbe sempre consigliato fare il bagno circa dopo due ore dal pasto. Per cercare di combattere la lenta digestione estiva ecco che potrebbe venirci almeno incontro questa pianta dagli scopi benefici.

Per velocizzarla

Potrebbe anche capitarci una di quelle cene impegnative con gli amici, in cui vorremmo mantenerci leggeri, ma non riusciamo proprio a farlo. Anziché una serata con caprese, anguria e macedonia, ci scappa una grigliata, con tanto di vino e birra, salse e salsine, patate fritte e dolce finale. Con l’aggravante magari di iniziare a mangiare tardi e finire ancora dopo. La nostra povera digestione, potrebbe davvero rischiare il KO, per colpa come dicevamo sopra, anche della maggiore lentezza dovuta al caldo dell’estate. Ecco, che allora potrebbe venirci incontro questa tisana benefica.

Per cercare di combattere la lenta digestione estiva oltre ai soliti rimedi potremmo provare con quest’erba ricca di vitamine e perfetta anche nell’insalata

Il tarassaco era una pianta molto utilizzata dalle nostre nonne che non la usavano solo nella classica versione tisana o decotto. Finiva anche nell’insalata di casa, creando una vera e propria miniera di vitamine, fibre e minerali, dal potenziale davvero eccezionale a favore della nostra digestione. Ma, anche nei minestroni e nelle zuppe e, persino nelle frittate.

Non solo in inverno

Sbaglieremmo a pensare però di assumere una tisana al tarassaco solo d’inverno, per il piacere di scaldarci. Grazie, infatti alle sue potenzialità digestive, il tarassaco sarebbe ancora più consigliato per aiutarci nella più lenta digestione estiva. Non dobbiamo infatti necessariamente assumerlo bollente, ma anche a temperatura ambiente. Per cercare di digerire prima e meglio oltre ai soliti rimedi, non dimentichiamoci quindi di questa pianta molto amata dalle nostre nonne.

Lettura consigliata

La piantina aromatica più benefica in assoluto che non può mancare sui nostri balconi