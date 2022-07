Per cucinare le zucchine in padella, ecco una ricetta veloce con la quale renderle croccanti anche quando non sono fritte

Le zucchine sono un ortaggio estivo molto versatile e semplice da cucinare. Quando si ha voglia di usarle per preparare un contorno economico e salutare ma di renderle più saporite, si può ricorrere ad un ingrediente spesso presente delle dispense delle cucine. Si tratta del pangrattato, che permetterà di renderle più croccanti anche senza doverle friggere.

Per cucinare le zucchine in padella in questo modo, bisogna seguire il procedimento che illustreremo. Ci vorranno solamente 10 minuti di tempo.

Ingredienti per 4 persone

4 zucchine di medie dimensioni;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

pangrattato;

sale;

basilico (facoltativo).

Procedimento

Lavare e pulire le zucchine, rimuovendone le estremità. Tagliarle a rondelle spesse un paio di centimetri e dividere ciascuna in altri 4 pezzi. Prendere una padella e versarci dell’olio extravergine di oliva. Scaldarlo assieme ad uno spicchio d’aglio. Quando quest’ultimo comincia a sfrigolare, è arrivato il momento di toglierlo dalla padella. Al suo posto, mettere le zucchine e farle cuocere a fiamma vivace per qualche minuto di tempo.

Assicurarsi che si dorino da entrambi i lati e girarle spesso per evitare che si brucino. Quindi, insaporirle con un po’ di sale e con un po’ di pangrattato. Mescolare il tutto un paio di volte e spegnere la fiamma. Trasferire le zucchine in padella all’interno di un piatto e lasciarle raffreddare.

Fatto ciò, il piatto è pronto. Non resta che guarnirlo con un paio di foglie di basilico e servirlo assieme ad un secondo piatto a propria scelta. Il pangrattato avanzato potrà essere usato in tante altre ricette, come quella delle melanzane al forno con pecorino e pepe.

