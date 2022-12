Non la solita torta salata, ecco la ricetta giusta per un antipasto sfizioso per il pranzo di Natale

Mancano ormai meno di due settimane a Natale e cresce l’attesa per il cenone della vigilia e per il pranzo del 25. È iniziato, un po’ dappertutto, il toto menù, con la prima iniziale fase di scoramento per non sapere cosa preparare da mangiare. Poi, piano piano, con meno tempo, ma, paradossalmente, più lucidità, si arriva a costruire la scaletta giusta da proporre agli ospiti. Vediamo ora un antipasto che potrebbe costituire davvero una gradita sorpresa per il loro palato.

L’erbazzone è una ricetta di origine emiliana, in particolare della zona di Reggio Emilia. Non la classica torta salata, ma un qualcosa in più, con un ripieno vario, con delle erbe molto semplici da trovare.

Una preparazione contadina, molto nutriente e piena di sostanze nutritive ottime per l’organismo, come sole le verdure di campagna sanno offrire. Quella che proponiamo oggi è una variante in salsa meridionale, che si scosta leggermente dall’originale. In fondo, in cucina è bello sbizzarrirsi, non seguendo pedissequamente una ricetta, come spesso accade per la pasta.

Andiamo a vedere insieme gli ingredienti. Ovviamente le quantità, trattandosi di erbe, sono molto indicative.

Per la pasta

200 g di farina;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

mezzo bicchiere di vino bianco;

50 ml di acqua fredda gasata.

Per il ripieno

1 kg di coste;

1 kg di spinaci;

300 grammi di cicoria;

4 mazzi di ortica;

60 g di guanciale;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva

sale;

pepe.

Non la solita torta salata, ecco l’erbazzone ideale per un antipasto sfizioso

Iniziamo andando a preparare gli spinaci e le coste con la classica lessatura. Faremo, quindi, bollire l’acqua e immergeremo entrambe le verdure. Stesso procedimento eseguiremo per la cicoria. Una volta che avremo bollito il tutto, dovremo far raffreddare, prima di salare e pepare a piacere.

Per l’ortica, invece, sarà sufficiente immergerla, con attenzione, per un paio di minuti in acqua bollente, in modo da appassirla. Dopodiché, elimineremo il gambo e andremo a fare un tritato veloce del resto.

Quindi, metteremo sul fuoco una padella antiaderente con qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva e andremo a far saltare le erbe insieme a uno spicchio d’aglio tritato.

Per ultimo aggiungeremo il guanciale, tagliato a striscioline sottili, in modo che si ammalvisca perfettamente con le erbe. Lasceremo cuocere per circa un quarto d’ora mescolando di tanto in tanto.

Come preparare una pasta per torte rustiche in modo speciale

Nel mentre, andiamo a preparare la pasta. In una ciotola mettiamo la farina, l’olio e il vino bianco. Quindi, iniziamo ad amalgamare. Quando inizierà a rapprendersi, aggiungeremo l’acqua gasata. Impastiamo fino a creare un composto fluido ed elastico.

Lasciamo riposare una ventina di minuti, prima di dividerlo in due e stenderne una parte in una tortiera. Poi andremo a mettere il ripieno, che dovrà essere perfettamente raffreddato. Quindi, copriremo con la seconda parte. Lasciamo un’eccedenza, da ripiegare in superficie, in modo da creare una sorta di biscottatura centrale. Olio, un pizzico di sale grosso e forno per 30 minuti a 200 gradi.

Non la solita torta salata, ecco la ricetta dell’erbazzone sbagliato, per un antipasto di Natale davvero nutriente e sfizioso. O come merenda davanti a un bel film natalizio.