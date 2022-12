Oroscopo di fine dicembre pieno di amore per Acquario, Sagittario e Bilancia

Stiamo per dire addio al 2022 ma come saranno gli ultimi giorni per alcuni segni zodiacali? Interessanti le previsioni per l’Acquario, il Sagittario e un altro segno. Andiamo a vedere quali.

Il 2022 sta per lasciare spazio ad un nuovo anno che porterà con sé novità e belle notizie per molti segni zodiacali. Proprio a fine dicembre in molti decidono di fare un resoconto di quello che sono stati i mesi passati. Per molti l’anno che sta per terminare non è stato particolarmente positivo, lo sanno bene i nati sotto al segno del Leone. Per Vergine e Pesci la fine dell’anno si prospetta molto interessante, un oroscopo di fine dicembre pieno di amore. Anche per lo sfortunato Leone e per il Cancro, però, ci saranno momenti di intense emozioni proprio alla fine di questo 2022. Oggi si andrà a sondare l’oroscopo di fine anno di tre segni zodiacali mai particolarmente fortunati, Acquario, Sagittario e Bilancia. In questo anno, infatti, anche loro hanno patito ma a Capodanno ci saranno delle sorprese inaspettate.

Oroscopo di fine dicembre pieno di amore e storie inaspettate

Il primo segno zodiacale di cui si traccerà un profilo è l’Acquario. Segno difficile che, a volte, ha poca facilità nel rapportarsi con il prossimo. La fine di dicembre, però, porterà un po’ di tranquillità nelle vite degli Acquari, dal punto di vista lavorativo ma anche sentimentale. Potrebbero nascere nuove storie d’amore dagli esiti inaspettati anche grazie all’influsso positivo di Venere. Bisognerà, però, occuparsi con cura e dedizione alla storia appena nata. Solo in questo modo riuscirà a portare i suoi frutti.

Il lavoro, invece, tenderà a dare molti meno problemi. Da un lato, infatti, ci saranno nuove opportunità per gli autonomi ma anche per i dipendenti. Attenzione al denaro che potrebbe scarseggiare anche in seguito di spese impreviste che si sono susseguite nel 2022. Meglio non sfidare la sorte neppure per quanto riguarda la salute. Un argomento delicato specialmente se si soffre di dolori articolari e muscolari.

Sagittario

Il Sagittario, segno zodiacale molto amato ed apprezzato vivrà un dicembre davvero speciale. Un dicembre ricco di energie e di buoni propositi che, presto, si realizzeranno. I sentimenti vanno a gonfie vele e le coppie consolidate non dovranno fare altro che curare attentamente il loro amore. Complice l’atmosfera natalizia, poi, in molti si dedicheranno alla casa e agli addobbi che faranno del Natale un momento indimenticabile. Il lavoro sembra ingranare, specialmente per chi ha deciso di mettersi in proprio. Difficile all’inizio ma grazie a buona volontà e duro lavoro si otterranno grandissimi risultati. Attenzione alla gola che potrebbe risentire di sbalzi termici e temperature più basse in tutta la penisola.

Bilancia

Da ultima la Bilancia, segno innamorato che farà della sua storia sentimentale un argomento di conversazione. La Bilancia è, in questo periodo, relativamente felice, almeno dal punto di vista sentimentale. Il lavoro, invece, darà più da pensare e per questo motivo sarà bene prendersi una pausa durante le vacanze natalizie. In questo modo ci si prenderà il tempo per riflettere sul da farsi. Lo stress è grande nemico di questo segno zodiacale che cerca sempre di vivere una vita tranquilla e serena. Per questo attenzione quando ci si prende eccessive responsabilità che potranno anche portare un aumento dello stress.