Non il solito Cinepanettone, in arrivo su Netflix un’esilarante commedia natalizia tutta da ridere

Quando due dei migliori attori comici italiani si incontrano, ecco che non è possibile che non nasca una commedia leggera, tutta da ridere, ma non solo. Perché, nel profondo, è anche un po’ malinconica e, forse, più di vera di quel che si pensi, “Natale a tutti i costi” ci regalerà un film diverso dal solito Cinepanettone. Andiamo a scoprire perché.

Sulla piattaforma Netflix è in arrivo un imperdibile film di Natale. Infatti, il 19 dicembre uscirà una pellicola con protagonisti due attori d’eccezione della comicità italiana: Christian De Sica e Angela Finocchiaro.

Diretto da Giovanni Bognetti, “Natale a tutti i costi” è il remake di “Mes très chers enfants”, uscito in Francia l’anno scorso. Una commedia apparentemente leggera che tratta di un tema molto attuale. La perdita del valore familiare, rappresentata dall’assenza dei due figli dei protagonisti per il classico pranzo di Natale.

Anna e Carlo sono i genitori di Alessandra ed Emilia. Fino a quando i quattro rimangono insieme, tutto sembra andare alla perfezione. Quando, però, i figli decidono di abbandonare il tetto familiare, ecco che, di colpo, qualcosa cambia. Pur non vivendo particolarmente lontani, i rapporti iniziano a sfilacciarsi. Telefonate sempre più rare e brevi, assenza agli eventi di famiglia, anche quelli più luttuosi.

Insomma, un distacco inaspettato che provoca malessere nei due protagonisti, con un sublime Christian De Sica, affiancato dalla sempre ottima Finocchiaro. Capaci di essere dissacranti anche quando le cose non vanno bene. Fino al colpo di genio, quando arriva la goccia che fa traboccare il vaso.

Non il solito Cinepanettone, Natale a tutti i costi è un film davvero da non perdere

Infatti, i due figli, portati in scena da Claudio Colica e Dharma Mangia Woods, decidono di saltare anche il pranzo di Natale. Ultimo baluardo, ormai, di uno dei momenti familiari per eccellenza. Carlo e Anna non possono più tollerare questo tipo di atteggiamento e studiano un piano per riavvicinare i figli.

Come spesso accade, sarà il denaro e la promessa di una facile ricchezza a far da calamita per i due giovani. Carlo e Anna architettano una commedia nella commedia, facendo credere di aver ereditato una grossa cifra da una lontana zia. Quando la voce arriverà alle orecchie dei figli, essi, allettati dai soldi, decideranno di trascorrere le feste in casa dei genitori.

Alcune esilaranti gag, per reggere la bugia a fin di bene, regaleranno risate a non finire. Con il duo comico che conferma un grande feeling, come già dimostrato in un altro film di Natale, di tenore opposto. Infatti, De Sica e la Finocchiaro hanno già duettato, nel 2015, in “Vacanze ai Caraibi”, protagonisti del classico Cinepanettone natalizio.

Natale a tutti i costi, su Netflix dal 19 dicembre

In questo nuovo film, però, oltre alla comicità, porteranno in scena anche una delle problematiche principali di questi ultimi anni. Lo scollamento sempre più evidente tra genitori e figli, soprattutto dopo la maggior età. In questo quadro, riusciranno Carlo e Anna a non rivelare ai figli la verità? Cosa succederà se dovessero scoprire la bugia fatta a fin di bene? Per saperlo, bisognerà vedere “Natale a tutti i costi”, non il solito Cinepanettone, in arrivo su Netflix il 19 dicembre. Una divertente commedia per vivere al meglio le feste, magari trovando anche un buon libro sotto l’albero.