Ecco i cibi da evitare con il colesterolo alto e da mangiare per le feste a pranzo e a cena

Quando si avvicinano le feste oppure la domenica nelle case fervono i preparativi. In particolare per Natale e Capodanno si pensa a un menù con molte ricche portate. Se si soffre di colesterolo alto, però, bisognerebbe fare attenzione a cosa mangiare ogni giorno, soprattutto per le feste. Vedremo come regolarci.

Durante le analisi annuali forse abbiamo scoperto un livello un po’ elevato di colesterolo. Si tratterebbe di un grasso. In parte lo produce il nostro corpo e in parte lo assumiamo con il cibo. L’accumulo di colesterolo nelle arterie potrebbe ostacolare il flusso normale del sangue. Questa ostruzione potrebbe causare situazioni gravi, anche ictus e infarto.

Se il medico lo ritiene opportuno, per mantenere nella norma i livelli prenderemo dei farmaci.

L’alimentazione sarebbe utile sia nella prevenzione che durante la cura.

Ecco i cibi da evitare con il colesterolo alto perché potrebbero aumentarlo

Ogni giorno e durante la domenica o le feste di Natale dovremmo stare attenti a ciò che cuciniamo. In particolare si dovrebbero evitare o ridurre molto gli acidi grassi saturi. Si troverebbero soprattutto in alimenti di origine animale, come le carni grasse, i salumi, formaggi grassi e il latte intero. Cautela anche con i crostacei, soprattutto aragoste e gamberi. Lipidi si troverebbero nei molluschi, nelle uova di gallina e anche in caviale e bottarga. Inoltre, bisognerebbe limitare gli zuccheri semplici e il sale.

Quindi, ecco i cibi da evitare con il colesterolo alto.

Cibi e cotture più adatte nell’ipercolesterolemia

Per quanto riguarda i cibi che sarebbero consigliati, pasta e pane, in quantità moderata magari integrali e verdure. Pure cereali e legumi andrebbero bene, dato che le fibre ridurrebbero l’assorbimento di zuccheri e grassi.

Da preferire le carni rosse magre, bianche come pollo e tacchino, pesci e latte parzialmente scremato.

Per la cottura, meglio ridurre i fritti. Sarebbe preferibile cuocere al cartoccio, al forno e al vapore. Andrebbero bene anche cibi lessi.

Il condimento ideale sarebbe l’olio extravergine d’oliva a crudo oppure di semi di girasole. Riduciamo molto l’uso del burro e dello strutto.

Se siamo noi a ospitare amici e parenti per le feste, potremo regolarci consultandoci anche con lo specialista. Sulla tavola mettiamo una bella tovaglia, un centrotavola fatto da noi e posate e stoviglie al posto giusto. Per profumare la casa mettiamo della buccia di agrume nel forno per 10 minuti.

Qualche consiglio

Per l’antipasto potremo portare in tavola affettati magri e bresaola, ad esempio.

Al posto della pasta all’uovo come primo preferiamo quella normale di grano duro da condire con un buon sugo. Riso e pane potrebbero essere integrali. Un buon pollo al forno con un contorno di verdure è un secondo saporito. Evitiamo, se possibile, la pelle. Invece della carne via libera al pesce marinato, grigliato, al forno o bollito. Per ridurre l’uso del sale potremmo scegliere un misto di spezie ed erbe aromatiche.

A fine pasto vanno bene la frutta e dolci leggeri. Un assaggio di quelli tradizionali e un pezzetto di cioccolato extra fondente potrebbero bastarci. Attenzione anche a non abusare della frutta secca a tavola. Una passeggiata nel pomeriggio aiuterebbe a digerire.

Per la cena un piatto di cereali, legumi o verdure con affettati magri potrebbe saziarci ed eviteremmo di alzare i livelli di colesterolo.