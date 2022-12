Veloce, semplice e saporita ecco la pasta giusta da preparare per tutte le occasioni

La fantasia in cucina non dovrebbe mai mancare, anche quando si ha poco tempo e la dispensa è mezza vuota, motivo per cui non bisogna mai scoraggiarsi. Vediamo cosa preparare.

Un piatto di pasta non manca mai in ogni cucina italiana che si rispetti. Svariate qualità a disposizione e infiniti abbinamenti per condirla. È uno degli alimenti principi della dieta mediterranea. Adatto per ogni età e per qualsiasi stile di vita, sportivi compresi.

Alimento a cui difficilmente si può rinunciare anche per la sua facilità nel cuocerla. È tra i primi piatti che, sin da adolescenti, vengono insegnati. Uno dei primi passi verso l’indipendenza di tanti ragazzi. “Almeno un piatto di pasta lo devi saper fare”, questa è una delle tante espressioni che sintetizzano al massimo il concetto.

Certamente, poi, non bisognerebbe fermarsi lì. Ci sono tantissimi modi di cuocere anche il riso. Di sicuro più complessi, ma decisamente alla portata di molti. In autunno, poi, se ne possono preparare alcuni davvero squisiti con ingredienti di stagione.

Oggi andremo a scoprire come cucinare un piatto di pasta molto semplice in pochi minuti. Un primo adatto sia per una cena informale che per una formale, ottimo anche come pranzo veloce. Di derivazione laziale, preparato con ingredienti gustosi e facilmente reperibili. Ecco le dosi per 4 persone:

320 grammi di pasta;

80 grammi di guanciale ;

; 50 grammi di ricotta di pecora;

100 grammi di pecorino;

pepe;

olio extravergine d’oliva;

sale grosso.

Veloce, semplice e saporita, questa è la pasta da cucinare in pochi minuti

Un condimento che, usando un’espressione tipica di quella Regione, potremmo definire come “alla pecorara”. Infatti, sarebbe preferibile utilizzare sia la ricotta di pecora, che il Pecorino Romano, tra i più saporiti che ci siano.

Prima, però, dobbiamo prendere il guanciale, affettarlo a piccole strisce e farlo scottare in una padella antiaderente con un goccio di olio extravergine d’oliva.

Per la scelta della pasta, invece, si consiglia quella lunga. Stringozzi, tagliatelle o bucatini sarebbero preferibili. Quando il guanciale sarà quasi pronto, potremo buttarla nell’acqua bollente.

Come far saltare la pasta per completare la cottura

Prenderemo, poi, dei pezzi di ricotta che, adageremo sopra di esso, lasciandola sciogliere leggermente. A cottura ultimata della pasta, dovremo scolarla e versarla, con un po’ di acqua, nella padella. Faremo saltare il tutto in un paio di minuti a fuoco vivo, aggiungendo la restante ricotta e una generosa spolverata di pecorino. Quindi, completiamo il piatto con il pepe, prima di servire in tavola.

Veloce, semplice e saporita, ecco la pasta alla pecorara, un piatto di chiara matrice laziale, ottimo da preparare, però, in qualsiasi regione italiana. Per chiudere, poi, con un dolce preparato con un frutto tipico dell’autunno.