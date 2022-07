Prosciutto e melone, insalata caprese, riso e pasta freddi sono indubbiamente i protagonisti attuali delle nostre tavole. Pensare ad esempio di mettersi a friggere o di accendere il forno sembra veramente un’eresia. Troppo il caldo che ci circonda per pensare di fare certe ricette per quanto buonissime. Alcune sono veramente imperdibili e irrinunciabili per chi ama la tavola. Ma, in questo momento, in cui stiamo sfiorando quasi i 40 °, la ricerca della freschezza anche a tavola è un bene necessario. Spazio anche all’anguria, alla macedonia e alla frutta fresca. E, ampio margine anche alle insalatone, che sono sempre più apprezzate anche dai maschietti. Che, magari a differenza delle signore, mettono dentro qualcosa di più sostanzioso. Il tutto, accompagnato da una bella birra fresca. Proprio a proposito di insalate particolari ma molto gustose, ecco i due suggerimenti odierni dalla nostra Redazione.

Una versione mediterranea per chi ama i gusti forti

Concentreremo la nostra attenzione su 2 tipi di insalata mediterranea, la prima delle quali, per coloro che amano i gusti un po’ più forti. Serviranno:

insalata a nostro piacere, non inserendo però in questo caso il radicchio rosso;

mezza cipolla di Tropea;

1 pomodoro occhio di bue;

1 cetriolo;

100 grammi di Feta;

olive nere;

olio Evo;

un paio di spicchi di arancia;

fagiolini verdi;

sale e pepe.

Nel caso in cui volessimo aggiungere anche delle proteine, spazio al tonno o alle acciughe.

Non la solita insalata di mare o la caprese ma 2 specialità con melanzane

La seconda insalata mediterranea che proponiamo ai nostri Lettori non prevede la presenza della feta, il formaggio tipico greco. Possiamo sostituirlo con del formaggio tipo Asiago, provolone o scamorza affumicata. Ecco, comunque l’elenco completo degli ingredienti;

insalata a nostro piacere;

qualche pomodorino ciliegino;

peperoni filettati gialli e rossi;

ceci in scatola;

melanzane cotte alla griglia e tagliate finemente;

olio evo;

aceto balsamico;

formaggio a nostro piacere;

cipolline borettane;

sale e pepe.

Non la solita insalata di mare o la caprese per questa insalata mediterranea, che potrebbe tranquillamente ospitare la tagliata di pollo o di tacchino. Una variante decisamente più sostanziosa, che con i ceci, il formaggio e la carne bianca, rappresenta praticamente un piatto unico completo.

