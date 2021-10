Chi pratica sport sa quanto sia importante l’alimentazione prima e dopo lo sforzo o la gara. Caricarci con l’energia giusta e recuperare con i nutrienti richiesti dall’organismo. Non pensiamo che siano solo gli atleti professionisti a seguire una dieta bilanciata e controllata. Anche nel Mondo dei dilettanti e degli amatori sono sempre di più gli italiani che amano seguire un’alimentazione sportiva corretta. Ecco allora la nostra ricetta per Preparare un primo originale e sportivo con un occhio alla linea e 1 al gusto. Potrebbe essere il suggerimento giusto non solo per un appuntamento tra amici, ma anche tra compagni di squadra.

Non solo pasta in bianco

Sono ancora tanti i sostenitori della classica pasta in bianco ricca di formaggio grattugiato come alleata della nutrizione sportiva. Ci può anche stare, ma esistono valide alternative, come quella che andiamo a vedere. Suggeriamo l’utilizzo della pasta integrale o di quella al farro. Il modo migliore per fare un pieno di vitamine, minerali e fibre. Con un occhio di riguardo alla tutela del colesterolo e della glicemia.

Per preparare il nostro piatto, suggeriamo quindi pasta corta, petto di pollo o tagliata, zucchine, cipolla e parmigiano o padano.

prendiamo una padella e facciamo rosolare la cipolla con un filo d’olio appena e del rosmarino;

tagliamo a fettine le nostre zucchine e uniamole al soffritto, controllandone la salatura;

cuociamo a parte i nostri petti di pollo, oppure utilizziamo la tagliata già pronta, sminuzzandola;

stando attenti a non indurire la carne, appena scottata, inseriamola nel sugo con la verdura. Potremmo eventualmente decidere di insaporire leggermente il nostro sugo con del brodo vegetale o un goccio di vino bianco. Teniamo a disposizione l’acqua di cottura della pasta, se il nostro sugo tende a seccarsi;

cuociamo la pasta, scoliamola al dente e uniamola al sugo, facendo saltare in padella per un paio di minuti;

chiudiamo con una bella spolverata di formaggio grattugiato, possibilmente parmigiano o padano.

Un’alternativa altrettanto saporita

Restando in tema di primo salutare e saporito, potremmo sostituire la pasta corta con uno spaghetto o una linguina. Al posto del pollo, del tonno naturale e in cambio delle zucchine, dei piselli. Ma se abbiamo voglia di cucinare invece qualcosa di alternativo, sulla scia degli italo americani ecco come preparare dei sontuosi spaghetti con le polpette.

