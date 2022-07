Luglio ha iniziato la sua parabola discendente. Il countdown pre vacanze per molti inizierà nelle prossime ore. Per i più fortunati sarà di 10 giorni, per altri di 15 o 20, ma poco importa. L’inesorabile trascorrere del tempo ci porterà a breve sulle spiagge d’Italia e d’Europa.

I preparativi sono già iniziati. Qualcuno avrà sicuramente già abbozzato la valigia. Messo da parte i vestiti migliori da sfoggiare la sera, i costumi per il mare e tutto quanto serve per la classica vita da spiaggia.

È anche, per chi crede all’oroscopo, l’ultima settimana del Cancro, prima del passaggio del Sole in Leone, il 23 di luglio prossimo. I nati dal 21 giugno al 22 di questo mese, però, si consoleranno con l’ingresso di Venere nel loro segno.

Questi due eventi determineranno effetti positivi per loro, ma non solo. Andiamo subito a scoprirli, partendo proprio da questi ultimi.

Reduci da un periodo piuttosto intenso e non propriamente favorevole i nati in Cancro chiuderanno la settimana in maniera abbastanza positiva. I tormenti delle scorse settimane stanno via via scemando e Venere darà un impulso in più per terminare al meglio il mese di luglio. Poi, ad agosto, sarà necessario staccare la spina e riflettere, per ripartire a settembre su nuove basi. Soprattutto per quel che concerne gli affetti.

Venere in Cancro e Sole in Leone regalano una settimana di lusso a questi segni

Leone, invece, subirà tutti gli effetti positivi del Sole che arriverà a segnare il suo periodo. Sarà un mese davvero intenso e ricco di emozioni. Le vacanze contribuiranno a sorridergli. Nuovi incontri, opportunità che potrebbero nascere anche a livello professionale, per non parlare di quello che potrebbe succedere a livello affettivo. Tra qualche giorno inizierà davvero un periodo d’oro!

Non solo Cancro e Leone, come dicevamo in precedenza. Anche Scorpione, Toro e Bilancia vivranno giorni particolarmente piacevoli. I primi riusciranno ad emergere sul lavoro dopo alcune settimane piuttosto critiche. Con l’aiuto di alcuni fidati colleghi, però, prenderanno il coraggio a due mani e tireranno fuori un po’ d’orgoglio per dimostrare il loro valore.

I secondi, invece, sono chiamati a fare un po’ di pulizia tra amicizie e conoscenze, per circondarsi delle persone giuste con cui vivere le vacanze. Qualche persona negativa dovrà essere allontanata per far posto solamente a quelle che doneranno positività. Anche a malincuore, ma bisognerà idealmente lavorare di scopa e strofinaccio per ripulire l’ambiente che circonda il Toro. Per godersi un mese di assoluto benessere, cercando i migliori segni con cui trovare la giusta affinità.

Infine la Bilancia. Si dice che l’estate sia il periodo della conoscenza. Ebbene, questo assioma calzerà a pennello per loro, perché bisognerà essere aperti, per fare entrare nella propria vita alcune novità sorprendenti. Sia dal punto di vista professionale, leggasi nuovi colleghi, che da quello della vita privata, con il possibile incontro da far girare la testa.

Venere in Cancro e Sole in Leone, dunque, regaleranno a tutti questi segni un fine mese di luglio davvero ricco di sorprese positive.

