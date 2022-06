Col caldo che ci sta accompagnando già da qualche settimana, cominciamo a vacillare nelle nostre convinzioni culinarie. Un piatto di pasta fumante, anche se straordinariamente succulento non ci attira più di tanto. Senza parlare di risotti e minestroni che proprio non ci entrano più nemmeno nell’anticamera del cervello. Spazio al tradizionale prosciutto e melone, pasta e riso freddi, insalatone di tutti i generi e la mitica caprese.

Simbolo della cucina estiva mediterranea e italiana coi suoi pomodori, il basilico, la mozzarella e l’origano. Ma se vogliamo provare una ricetta nuova, rimanendo comunque in un piatto freddo che sappia attirare la nostra attenzione, ecco una proposta alternativa della nostra Redazione. Non la solita caprese ma 1 piatto freddo saporito e veloce, unito a un suggerimento molto semplice, ma davvero piacevole.

Una versione alternativa

Quando gli chef e i presentatori delle ormai famose trasmissioni di cucina introducono una ricetta, spesso parlano in prima persona, avendola giustamente provata. Ed è il caso di questa caprese che proponiamo ai nostri Lettori, potremmo definire una versione sportiva. L’abbiamo infatti provata durante un torneo calcistico, a sera, per una cena leggera e nello stesso tempo nutriente. Unica cosa, è la presenza della barbabietola, che nonostante sia un’alleata della salute, spesso non incontra il favore di tutti.

Comunque, la nostra proposta è davvero semplicissima e prevede l’utilizzo delle barbabietole, al posto dei pomodori. Presenti sempre le mozzarelle, il basilico e l’olio d’oliva, ma con l’aggiunta di una sostanziosa spolverata di formaggio grattugiato e l’assenza dell’origano. Possiamo utilizzare la barbabietola precotta che troviamo pronta nei supermercati, oppure farla bollire come facevano le nostre nonne e disporla poi sul piatto.

Non la solita caprese ma 1 piatto freddo saporito e veloce che potrebbe essere il vero jolly dell’estate

Abbiamo in un certo senso anticipato quella che potrebbe essere un’altra versione di caprese molto semplice, ma anche più nutriente: quella col formaggio parmigiano o padano.

In questa seconda proposta però, lo serviremo non grattugiato, ma a scaglie, insieme ai pomodori, con o senza la mozzarella e in presenza del basilico. Una versione che si adatta molto bene a ospitare anche delle altre protagoniste dei nostri pasti estivi: le olive. In questo caso potremmo utilizzare quelle giganti, preparando proprio una caprese alternativa col pomodoro, le olive e il nostro parmigiano o padano a scaglie. Un piatto decisamente più energetico e nutriente, da assumere eventualmente anche a pranzo, nel caso in cui ci aspetti poi il resto della giornata con tutto il suo faticare.

