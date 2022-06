Vincere alla lotteria o ai gratta e Vinci, oppure alle scommesse sportive o al Superenalotto è il sogno di milioni di persone. Vincere soldi per cambiare vita, per smettere di lavorare o semplicemente per migliorare la propria posizione economica. Qualcuno baciato dalla fortuna ci è riuscito. Un luogo comune però dice che i soldi non danno la felicità. E probabilmente questo modo di dire non è del tutto campato in aria. Vincere somme rilevanti alle lotterie indubbiamente cambia la vita, ma è un cambiamento che a qualcuno ha fatto male perché non ha saputo gestirlo.

Ecco cosa accade spesso a chi vince milioni di euro alle lotterie o al gratta e vinci e diventa ricco se non presta attenzione a queste cose

Passare di colpo da una vita normale, dove bisogna lavorare per tirare avanti, dove bisogna trovare i soldi per pagare le bollette e per crescere i figli, ad una vita agiata con un conto in banca a sei zeri o più, è sicuramente un evento fortunato, ma anche traumatico. Il sogno di quanti ad ogni estrazione giocano puntando alla vincita massima, può tramutarsi in un incubo. Sicuramente chi è alle prese con le problematiche di tutti i giorni, dei soldi che non bastano mai, troverà strana questa cosa, ma nella storia alcuni esempi danno man forte a questa teoria. Addirittura c’è chi si è tolto la vita dopo aver vinto una forte somma di denaro al Superenalotto o al gioco in generale.

Non sempre le vincite vengono ben gestite dai fortunati

A volte il bacio della dea bendata si trasforma nel bacio di Giuda. Una fortuna smisurata di un qualsiasi individuo che vince una enorme cifra al gioco, deve essere gestita soprattutto a livello mentale. Infatti se è vero che una grossa vincita consente di cambiare completamente vita dal punto di vista finanziario, è altrettanto vero che finisce con il cambiare la vita del fortunato anche dal punto di vista dei contatti sociali. Studi effettuati da illustri sociologi infatti hanno portato alla luce una statistica allarmante.

Il 90% delle persone che hanno vinto cifre superiori ai sei zeri al gioco, già dopo tre anni sono più tristi di prima. E non mancano i casi di gesti estremi, di gente che si toglie la vita. Quella stessa vita che la vincita avrebbe dovuto cambiare in meglio e che invece ha cambiato in peggio. Ecco cosa accade spesso a chi vince milioni di euro quindi, e non sempre è una cosa positiva. Alcuni esempi del passato avvalorare questa tesi. C’è chi viene abbandonato dagli amici e dai parenti perché dopo la vincita la differenza sociale si era acuita. Ci sono poi quelli che sono stati avvicinati da malviventi e che hanno iniziato ad aver paura di uscire.

Oppure, ci sono quelli che hanno fatto diventare la propria casa come una specie di fortezza, tra antifurto e misure di sicurezza anti ladri. E c’è anche chi, non abituato a queste cifre, le ha sperperate in pochi anni per via di investimenti evidentemente sbagliati. E sono proprio questi soggetti che statisticamente hanno portato a compimento gesti estremi finanche il suicidio.

Lettura consigliata

Bisogna pagare le tasse sulle vincite al Gratta e Vinci o al Superenalotto se superiori a 500 euro ma pochi sanno chi deve versarle