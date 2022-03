Uno dei più grandi classici della pasticceria del dopoguerra, la torta di mele.

Una preparazione semplice e veloce ma soprattutto economica che permetteva di portare in tavola una prelibatezza dal sapore dolce e dal profumo di mele cotte.

La torta di mele come ogni grande classico che si rispetti nel tempo ha subito numerosi cambiamenti, che hanno dato origine a diverse varianti.

Estremamente versatili le mele, sono protagoniste di torte, crostate, crumble, pie. Ingrediente di spicco di creme e gustosissime da mangiare cotte, ideali per accompagnare una tisana sostituendo il classico dolcetto.

Oggi vogliamo però utilizzare questo comunissimo frutto per la preparazione di gustose frittelle. Non le classiche frittelle di mele tipiche della tradizione valdostana, fritte in olio bollente. Ma delle frittelle di mele facili e veloci e soprattutto leggere cotte in forno.

Non la classica torta della nonna ma delle frittelle di mele al forno morbidissime facili da fare, pronte in 20 minuti

Per la preparazione di questa facile ricetta impiegheremo meno di 10 euro e appena 20 minuti. Vediamo come prepararle.

Frittelle di mele al forno

Ingredienti:

2 mele Golden;

130 grammi di farina;

1 uovo;

130 grammi di yogurt;

30 grammi di zucchero;

1 cucchiaino di lievito

Cannella q.b.

Procedimento:

In una terrina mescolare l’uovo, lo yogurt, lo zucchero ed unire la farina setacciata. Sbucciare le mele e tagliarle a rondelle; aggiungere all’impasto la cannella e il lievito e mescolare. Immergere le fette di mele interamente nella pastella e riporre su una teglia da forno precedentemente foderata. Infornare a 180 gradi per 20 minuti.

Ottime da servire come dessert di fine pasto ma anche come dolce merenda da consumare sorseggiando una calda tisana.

Chicche di gusto

Se si preferisce possiamo accompagnare le frittelle di mele con del gelato per renderle ancora più gustose.

Curiosità storiche

Le frittelle di mele sembrerebbero avere origine nel lontano Medioevo, più precisamente in Val d’Aosta dove la coltivazione di mele era vastissima e variegata. Infatti per la realizzazione della ricetta si possono utilizzare quelle che più si preferiscono, consapevoli del fatto che la Renetta e la Golden sono le migliori per questo tipo di preparazione. Originariamente le mele venivano tagliate finemente e successivamente inzuppate in una pastella a base di latte, uova, zucchero e farina per poi essere fritte in olio bollente.

Oggigiorno però la ricetta ha subito numerose varianti, ad esempio l’aggiunta di yogurt e del lievito, come anche la cottura al forno.

Dunque non la classica torta della nonna ma delle frittelle di mele al forno morbidissime.