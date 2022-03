I momenti di crisi economica portano molti di noi a dover compiere delle scelte estreme che non avremmo mai voluto fare. Andare a impegnare, o addirittura vendere, gli ori di famiglia per pagare le bollette e portare in tavola da mangiare. Non è una scena fantascientifica e nemmeno una cosa di cui vergognarsi. È semplicemente il frutto di un momento particolarmente negativo che ha messo a dura prova anche tantissime famiglie italiane. Come spesso accade in questi momenti, per chi vende c’è anche chi compra. Chi per fortuna sua ha disponibilità economica può ulteriormente arricchirsi. Ma gli ori di famiglia non sono l’unica cosa da vendere nel momento del bisogno. Il Mondo del collezionismo, infatti sta diventando sempre più importante.

Da semplice hobby a vero e proprio investimento. Attenzione che proprio in casa, potremmo avere degli oggetti di assoluto valore, pur senza saperlo. Ricercatissimi dai collezionisti e vere e proprie miniere d’oro questi oggetti che fanno parte del nostro glorioso passato.

Un vero e proprio business i dischi in vinile

Oggi i nostri bambini non riescono a farsene proprio una ragione. Cercano sempre più di capire come potesse uscire la musica dai dischi in vinile. Abituati al modernissimo e velocissimo streaming, sembra loro davvero strano che la nostra generazione ascoltasse quei dischi enormi e così vecchi. Ebbene, a differenza del successivo e più moderno mondo dei CD, quello dei dischi in vinile è diventato un vero e proprio business. Qualche giorno fa un collezionista americano si è accaparrato uno dei primissimi dischi dei Beatles. Uscito nel 1968, White Album è stato venduto alla modica cifra di oltre 50.000 dollari. Attenzione che anche i dischi dei nostri cantautori e cantanti più famosi degli anni ‘60 e ’70 stanno continuamente aumentando di valore.

Ricercatissimi dai collezionisti e vere e proprie miniere d’oro questi vecchi oggetti che potremmo nascosti in casa come un tesoro

Ma un vero e proprio boom abbastanza recente riguarda le vecchie macchine da scrivere. Chissà quanti di noi magari ne hanno una in soffitta o in cantina. Se perfettamente funzionante e ben tenuta, potrebbe avere un bel valore. Il mercato vintage di nicchia delle macchine da scrivere è uno di quelli emergenti. In Italia avevamo uno dei marchi storici del settore, la mitica e famosissima Olivetti. Insieme alla americana Remington, proprio quella che costruiva anche le armi, è molto ricercata dai collezionisti di tutto il Mondo. Non tutti i modelli hanno lo stesso valore, ma attenzione che potremmo trovarci in casa anche qualche macchina del valore pari a uno stipendio.

