Candidature anche con la licenza media per queste posizioni lavorative in tutta Italia sia part time che full time

Tantissime posizioni aperte nel settore della GDO, Grande Distribuzione Organizzata. Sono in tutto 122 gli annunci pubblicati per l’Italia sulla piattaforma ufficiale di Aldi. C’è spazio per tutti grazie alle offerte di lavoro rivolte sia a candidati senza esperienza e con licenza media che a diplomati e laureati. Inoltre, non manca la possibilità di sottoscrivere contratto a tempo indeterminato, anche per profili dai requisiti accessibili. Vediamo di seguito qualche esempio.

Terza media e contratto a tempo indeterminato

I profili lavorativi disponibili si adattano a tantissime categorie di candidati. Partiamo dall’annuncio per Addetto alle Pulizie. Aldi ricerca persone per provvedere alla pulizia della filiale assegnata. Sono ammesse candidature anche con la licenza media, dato che nell’annuncio non è precisato alcun requisito di istruzione per questo profilo. Nello specifico, l’incaricato si occuperà della pulizia dei pavimenti, delle toilette, dei locali, del magazzino e di eseguire la raccolta differenziata. Si ricercano persone con esperienza pregressa nel ruolo, dall’elevato senso della pulizia e dell’ordine, flessibili e disposte a lavorare part time su turni, anche nei festivi. È prevista la possibilità di stipula di un contratto a tempo indeterminato con data di inizio dell’impiego per giugno 2022.

Diverse sono le opportunità lavorative full time disponibili. Prendiamo ad esempio Impiegato Acquisti nell’area “Food, Near Food”. Il candidato scelto si occuperà di pianificare ed ottimizzare gli acquisti, essere da tramite con i fornitori, redigere contratti e predisporre documenti. Per questo profilo sono requisiti essenziali il diploma di maturità o una qualifica superiore, spiccate doti organizzative, precisione e flessibilità. Seguono dimestichezza con il pacchetto Office e, in via preferenziale, la conoscenza della lingua inglese e tedesca. Come già accennato, il contratto di lavoro previsto è full time ed è a tempo determinato.

Candidature anche con la licenza media per queste posizioni lavorative in tutta Italia sia part time che full time

Tutte le opportunità lavorative in Aldi rivolte sia a candidati con la terza media che a diplomati, laureati e professionisti specializzati sono presenti sulla piattaforma ufficiale. Grazie ai filtri disponibili, potremo facilmente ricercare fra le 122 posizioni aperte quelle più adatte alle nostre qualifiche e preferenze. I filtri utilizzabili sono parola chiave, città e raggio di distanza, livello di esperienza, reparto e tipo di impiego. È, inoltre, possibile ordinare gli annunci in ordine alfabetico, sia per ruolo che per titolo relativo.

