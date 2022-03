Finalmente la primavera è iniziata e con lei arrivano sulle nostre tavole alcuni degli ortaggi più buoni in assoluto. E spesso anche dei più sani come abbiamo visto qualche giorno fa, parlando di questo alimento ricchissimo di vitamine, minerali e antiossidanti. Oggi, invece, ci concentreremo su uno dei prodotti più consumati in primavera: i peperoni. Ma soprattutto scopriremo come cucinarli non in padella, ripieni o al forno come fanno la maggior parte delle persone. La ricetta che impareremo ha un doppio vantaggio. Oltre a essere buonissima, ci permetterà di scoprire uno dei molti modi in cui possiamo riciclare il pane raffermo.

Cuciniamo così i peperoni e faremo impazzire tutta la famiglia

La ricetta a base di peperoni che svolterà la nostra primavera è quella dei peperoni ammollicati. Un piatto con pochissimi ingredienti, facile da realizzare e che possiamo inserire tranquillamente tra le ricette “salva-pranzo”.

Per prepararne 4 porzioni avremo bisogno di:

3 etti di peperoni gialli;

3 etti di peperoni rossi;

15 g di basilico;

1 cucchiaio di capperi;

50 g di mollica di pane raffermo;

30 g di parmigiano grattugiato;

olio extravergine d’oliva.

Non in padella, ripieni o al forno, ecco come cucinare i peperoni in 20 minuti riciclando anche il pane raffermo

Partiamo proprio dai nostri gustosissimi peperoni. Laviamoli bene sotto l’acqua corrente, asciughiamoli con un panno asciutto e dividiamoli tutti in 4 parti. Una volta aperti dovremo togliere l’interno, ovvero i semi, il picciolo e le parti bianche. Nel frattempo facciamo ammorbidire il pane avvolgendolo in un panno inumidito con dell’acqua tiepida.

Ripetiamo l’operazione di lavaggio e asciugatura con i capperi per ridurre il contenuto di sale. Il passaggio successivo sarà quello di mettere a scaldare due cucchiaini d’olio in una padella antiaderente. Non appena l’olio è caldo, mettiamo i peperoni a friggere.

Cerchiamo di non farli cuocere troppo. Dovremo trasferirli in un’altra padella con il resto dell’olio. Qui completeremo la cottura aggiungendo ai peperoni la mollica di pane, il parmigiano e il basilico. Regoliamo di sale e mischiamo delicatamente mettendo il fornello a fiamma bassa.

Attenzione a non fare l’errore di cuocere con il coperchio. Altrimenti rischiamo di non far evaporare l’acqua dei peperoni e ci troveremo con un piatto immangiabile.

Quando gli ingredienti si sono amalgamati bene e i peperoni sono cotti al punto giusto, spegniamo il fornello e andiamo in tavola. Il nostro straordinario e croccante contorno è pronto.

