Noi di ProiezionidiBorsa siamo grandi appassionati di dolci fatti in casa. A maggior ragione di quelli che ci permettono di ridurre gli sprechi e di riciclare gli alimenti avanzati. Su queste pagine abbiamo dedicato spesso spazio a come riutilizzare i cibi che rischiavano di finire nell’immondizia. Ad esempio abbiamo recentemente scoperto come riutilizzare la pasta avanzata e riciclare gli albumi delle uova. Oggi parleremo di uno degli alimenti che tendiamo a buttare più spesso: il pane. Ma è il momento di cambiare abitudini. Perché questa incredibile torta fatta con il pane avanzato e le mele ci farà letteralmente impazzire e si prepara in meno di un’ora. Scopriamo questa ricetta facilissima e prepariamoci. Le nostre colazioni sono destinate a cambiare per sempre.

Questa incredibile torta fatta con il pane avanzato e le mele ci farà letteralmente impazzire e si prepara in meno di un’ora

Abbiamo delle michette di pane avanzato? Evitiamo di buttarle nel cestino. È il momento di scoprire come trasformarle in una torta decisamente gustosa e perfetta per iniziare la giornata al top. Ovvero la pinza di pane e mele.

Per preparare una torta per 6 persone ci serviranno:

5 michette di pane raffermo da circa 1 etto l’una;

2 etti di farina 00;

4 uova;

4 mele;

6-8 fichi secchi;

1 bicchiere di succo d’uva;

0,75 cl di latte;

1 etto di burro;

250 grammi di zucchero di canna.

Come preparare la pinza di pane e mele

Tagliamo il pane a pezzetti piccoli, bagniamolo con il latte e facciamolo riposare per qualche minuto. Mentre aspettiamo, sbucciamo le mele e tagliamole a fette non troppo sottili.

Tagliamo anche i fichi e bagniamoli con il succo d’uva. Adesso possiamo iniziare a dedicarci all’impasto. Montiamo bene le uova con lo zucchero e aggiungiamo anche la farina.

Una volta completata l’operazione, riprendiamo il pane e battiamolo fino a ridurlo quasi in poltiglia. Uniamo al pane la pastella di uova e farina, e incorporiamo le mele e i fichi.

Versiamo la base del dolce in una teglia rotonda da forno, in cui avremo precedentemente messo uno strato di burro e farina.

Non ci resta che infornare a 180 gradi e armarci di pazienza. In 45-50 minuti il dolce sarà pronto per far impazzire la famiglia. Per essere sicuri di cuocerlo nel modo giusto, possiamo aiutarci con la classica prova dello stecchino.

Approfondimento

Non solo brodo e polpette, ecco 3 ricette economiche e veloci per riciclare la gallina lessa e farla diventare un vero spettacolo