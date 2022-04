Molte persone lavano le scarpe da ginnastica in lavatrice, pensando di star facendo la cosa giusta. In realtà, a lungo andare questo procedimento rischia di danneggiarle e di costringere a buttarle prima di quando si sarebbe voluto.

Adottando un lavaggio delicato si può aggirare questo problema, specialmente con le scarpe da ginnastica in tela, che tendono ad essere più resistenti della norma. Considerando che tendono a sporcarsi facilmente, lavarle ogni volta in questo modo è piuttosto scomodo, oltre che un vero e proprio spreco di acqua.

Non in lavatrice, ma le scarpe da ginnastica in tela dovrebbero essere pulite nel modo che illustreremo in questa breve guida e che prevede anche l’utilizzo di un prodotto utile e spesso amatissimo dai casalinghi. Si tratta del bicarbonato di sodio, molto utile in alcune circostanze, nonostante i numerosi falsi miti sulle sue proprietà, a volte sovrastimate.

Non in lavatrice, ma le scarpe da ginnastica in tela dovrebbero essere pulite in questo modo per tornare lucide come appena comprate

Per pulire a mano le scarpe da ginnastica in tela, oltre al bicarbonato di sodio serviranno un po’ di acqua calda e uno spazzolino da denti. Miscelando dosi uguali dei due ingredienti citati, bisogna preparare una sorta di pappina.

Con l’aiuto della spazzola, distribuirla sulle macchie presenti e strofinare attentamente. Non resta che lasciarle ad asciugare senza ancora rimuovere la pappina di bicarbonato e acqua calda. Alla fine, ripulire le scarpe da ginnastica in tela con l’aiuto di un panno umido. Ecco che, con il minimo dello sforzo, saranno finalmente pulite e lucide come nuove quasi a costo zero.

Una volta fatto ciò, se serve è possibile anche deodorarle con l’aiuto di alcuni semplici rimedi della nonna, tra cui rientra anche lo stesso bicarbonato.

